МИД РФ: закрытие Балтийского моря для России означает, что оно закроется для всех

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 26 0

Несколько недель назад президент Латвии начал сыпать угрозами в адрес нашего государства.

МИД РФ: закрытие Балтийского моря для России означает, что оно закроется для всех

Фото: © РИА Новости / Виталий Невар

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Никогда Балтийское море не станет «внутренним морем» Североатлантического альянса. Если оно закроется для России, то закроется и для НАТО в том числе. С таким решением выступил заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Александр Грушко в беседе с агентством ТАСС.

Несколько недель назад президент Латвии начал сыпать угрозами в адрес нашего государства. В эфире местного телеканала он сообщил, что если выяснится причастность России в повреждении каких-либо газовых структур, намекая на газопровод Balticconnector, то Балтийское море закроется для всех судов и кораблей.

«Закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех», — заявил Грушко, подчеркнув, что Латвия должна понимать все негативные последствия необдуманных решений.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин не исключил повторения похожих на подрыв «Северных потоков» рисков.

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