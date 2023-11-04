Будет несладко: Запад готовит Украину к последствиям переговоров с Россией

NBC: Запад готовит Украину к последствиям переговоров с Россией
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
США и Европа пытаются объяснить киевскому режиму, что надо пойти на уступки ради мира.
Украина, по какой-то причине, не может просто так провести переговоры с Россией. Поэтому, по всей видимости, США и Европа решили ее подготовить к диалогу. Они пытаются убедить Киев отказаться от ряда вещей, лишь бы уже поскорее достичь мира. Об этом рассказали нынешний и бывшие американские чиновники, которые знакомы с ситуацией, телеканалу NBC.
Инсайдеры сообщили, что такой диалог ведется с прошлого месяца. А причиной стал тот факт, что в Европе и США считают, что конфликт «зашел в тупик». А способностей оказывать помощь Украине с каждым днем все меньше.
В Вашингтоне особенно опасаются того, что у Киева уже заканчиваются силы. А Москва имеет за собой «безграничные» ресурсы для ведения боевых действий. Также у Украины снижается поддержка общественности. В силы ВСУ уже никто особо не верит. А контрнаступление полностью провалилось. Ну и само собой сейчас все взгляды направлены на Израиль, который сражается с террористами ХАМАС. А помощь еврейскому государству может затруднить вопрос с поставками на Украину.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну, наложив санкции против страны, а также осуществляя поставки оружия и боеприпасов на Украину.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что администрация США признала приостановление помощи Украины.
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