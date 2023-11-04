Гонконгский грипп пришел в Россию: ждать ли новой пандемии опасного вируса

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 824 0

Профессор Никифоров: гонконгский грипп для России не опасен

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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В ХХ веке заболевание унесло жизни более четырех миллионов человек.

В России выявили первые случаи заболевания гонконгским гриппом, которые зафиксированы в Тюменской области. Что это за вирус и как от него защититься — в материале 5-tv.ru.

Вирус А (H3N2)

В Тюменской области гонконгским гриппом, вызванным вирусом гриппа А H3N2, заразились двое детей и один взрослый. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, все трое не были привиты против гриппа.

Само по себе заболевание появилось во второй половине ХХ века в Гонконге, отсюда и получило свое название. Штамм даже стал причиной так называемой «третьей волны пандемии», во время которой скончалось более четырех миллионов человек.

Среди симптомов гонконгского гриппа: температура выше 39 градусов, сухой кашель, насморк, головная боль и ломота во всем теле, которые сохраняются около пяти дней.

Чтобы не заболеть, стоит соблюдать элементарные правила профилактики: тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест, проветривать помещения, повышать иммунитет.

Ложная тревога

Одновременно сообщения о заболевании гонконгским гриппом стали приходить из Орловской области. По словам руководителя Управления Роспотребнадзора по региону Александр Румянцева, соответствующие симптомы были выявлены у учащихся одного их техникумов.

Однако в ходе обследований выяснилось, что жители области, о которых шла речь, подхватили грипп группы А. Заболевание является сезонным и не имеет ничего общего с гонконгским гриппом. Об этом 5-tv.ru рассказали в отделе эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Орловской области.

Паника — лишняя

По мнению заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, профессора Владимира Никифорова, ожидать широкого распространения гонконгского гриппа в России не стоит.

«У нас с вами в наших вакцинах всегда этот компонент присутствует. Неважно, что трехвалентная вакцина или четырехвалентная — все равно H3N2 в ней есть. Поэтому в любом раскладе вакцина даст, в какой-то мере, от него надежную защиту», — объясняет специалист в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Владимир Никифоров отмечает, что у пожилых людей, вероятнее всего, осталась иммунологическая память, которая поможет им не заразиться гонконгским гриппом. Что касается россиян моложе 50-ти лет, они чуть более уязвимы, но, опять же, защититься от опасного вируса поможет существующая вакцина от гриппа. Поэтому паниковать по этому поводу не стоит, уверен Никифоров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Мурашко заявил об умеренном росте заболеваемости гриппом и COVID в России.

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Гонконгский грипп пришел в Россию: ждать ли новой пандемии опасного вируса

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