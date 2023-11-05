Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском

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Алексей Панков
Алексей Панков 21 0

Причиной экстренной посадки самолета под Новосибирском стали ошибки пилотов

Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском

Фото: © РИА Новости

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Кто виноват в случившемся?

Росавиация завершила расследование по факту вынужденной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле под Новосибирском. Соответствующий документ появился в распоряжении «Известий».

В ведомстве отметили, что причиной произошедшего стали ошибки экипажа. Пилоты могли бы сесть в аэропорту Омска, а не пытаться долететь до Новосибирска.

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», — отметили специалисты.

В Росавиации также подчеркнули, что экипаж был слишком занят составлением маршрута до Новосибирска и не уделил должного внимания на повышенный расход топлива.

Однако в тех условиях, в которых находился экипаж уже после ряда допущенных ошибок, решение о посадке в поле было единственным правильным, указали в ведомстве.

Продолжение следует: изъяты «черные ящики» севшего в поле рейса Сочи — Омск

12 сентября самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс по маршруту Сочи — Омск. На его борту было 159 пассажиров. Незадолго до посадки экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы. Как прошла аварийная посадка рейса — читайте в нашем материале.

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