Как предотвратить инсульт: причины, симптомы и профилактика

Медики бьют тревогу: инсульт все чаще подкашивает молодых людей. Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла его в 24 года, а певец Алексей Воробьев в 25 лет. 7Дней.ru рассказали, как определить предупредить этот недуг.

Инсульт молодеет?

Статистика показывает, что инсульт действительно «молодеет». Делает он это за счет молодежи, но не детей. Данные по взрослым остаются без изменений. А в зоне риска инсульта вовсе не те, кто страдает от мигреней, а пациенты с остеохондрозом. Также важную роль играют наследственность в виде аневризмы или аномалии развития сосудов мозга.

«В целом, соотношение геморрагических и ишемических инсультов среди молодежи иное, чем у пожилых людей. И, несмотря на то, что в любом возрасте ишемические инсульты превалируют над геморрагическими, у людей в годах ишемия мозга возникает существенно чаще — 80-90% от всех инсультов», — объяснил невролог Иван Емельянов.

Молодых к инсульту приближают вредные привычки, сидячий образ жизни, стресс и прием запрещенных веществ. По словам эксперта, в первую очередь следует обращать внимание на головные боли, головокружения и подъем артериального давления.

«Если частота этих симптомов нарастает, стоит проявить повышенную настороженность по поводу риска возникновения инсульта. Также симптомами, которые заставляют насторожиться, могут быть слабости в конечностях, нарушения речи, мурашки/чувство онемения в лице, в конечностях», — рассказал невролог.

Какие анализы сдать для выявления инсульта?

Эксперт считает, что молодым людям необходимо ежегодно проходить диспансеризацию. В нее входят ЭКГ, терапевт, полный анализ крови, включая ее свертываемость. А также контроль за уровнем артериального давления. При обнаружении каких-либо патологий пациента направят к неврологу. Однако не существует исследований, направленных на выявление высокого риска инсульта.

«Лаборатории могут предложить пациентам обобщенную программу анализов для выявления такого риска, но необходимые именно конкретному человеку анализы может назначить только лечащий врач», — рассказала меддиректор медлаборатории Национального Агентства Клинической Фармакологии и Фармации (НАКФФ) Олеся Генералова.

По словам Генераловой, четкого перечня анализов для предупреждения инсульта не существует. Причиной этого недуга могут быть различные состояния. Основным анализом в таком случае может быть общее исследование крови со скоростью оседания эритроцитов (ОСЭ). Остальные назначаются в соответствии с состоянием пациента. Например, диабетикам назначают анализ на гликемический профиль.

Как выглядят симптомы инсульта?

Инсульт проявляется резкой и очень сильной головной болью, потерей сознания и слабостью конечностей. Последнее может перейти в паралич. Также меняется зрение на одном глазу, речь становится неразборчивой или совсем исчезнет. В то же время существуют бессимптомные инсульты.

«Бессимптомные инсульты развиваются тогда, когда затронуты такие участки головного мозга, которые не несут в себе ярко выраженных функций», — рассказал Емельянов.

Тем не менее бессимптомный недуг — это такая же проблема, что и тот, который дает о себе знать мигренью и несвязной речью. Опасность первого в том, что заметить его бывает в разы сложнее. Но это не значит, что в будущем состояние человека не ухудшится. Обнаружить его можно, например, на МРТ.

Самым явным предвестником инсульта считается транзиторная ишемическая атака (ТИА). Она проявляется схожим с первым образом. Однако, в отличие от него, последствия от ТИА проходят в течение одного дня.

«ТИА отличается от инсульта только тем, что пораженный участок головного мозга спонтанно полностью восстанавливает свое кровоснабжение и не успевает отмереть», — рассказывает медик.

ТИА — обратимое состояние. Но его возникновение все же говорит о необходимости обратиться к врачу. Специалист назначит лечение и препараты, которые не дадут развиться для более тяжелым последствиям.

Как обезопасить себя от инсульта?

Понизить риски возникновения инсульта поможет правильное питание, отдых и отказ от вредных привычек. Физическая активность должна быть в радость, то есть не надо мучить себя изнуряющими тренировками. Достаточно будет легких прогулок в парке или сменить общественный транспорт на ходьбу.

Чтобы минимизировать риск инсульта, человеку нужно сократить стресс. Чаще радуйтесь мелочам и занимайтесь любимым делом. Найдите для себя хобби и уделяйте ему время после работы. Не концентрируйтесь на негативе, а ищите поводы для улыбки.