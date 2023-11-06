Расплата за измену? Мать четверых детей нашли в затонувшей в Неве машине

Черный Mercedes утянул с собой на дно бедную женщину. Вот только последние минуты жизни с ней разделил не муж.

Появились подробности о гибели женщины, которая утонула после свидания на набережной в машине. Источник 5-tv.ru сообщил, что в момент трагедии рядом с ней находился не ее муж.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, пара решила уединиться в машине и предаться любовным утехам. При этом женщина, предположительно, была беременна.

После мужчина вышел из авто, а транспортное средство каким-то образом начало скатываться в реку. Попытки остановить погружение не увенчались успехом — мужчина запрыгнул в салон, но тут же поспешил выбраться. Водолазы достали уже мертвое тело женщины.

Коллега погибшей рассказала, что та была замужем и воспитывала четверых детей. Однако в тот злополучный вечер рядом с ней находился не ее муж.

Полиция задержала водителя затонувшего авто. Им оказался мигрант из одной из среднеазиатских стран. Было установлено, что он не обеспечил неподвижное состояние иномарки, в результате чего она и улетела в Неву.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока на задержанного составлен административный протокол за нарушение режима пребывания в РФ.

Погибшая, к сожалению, не дожила до своего дня рождения трех дней. 8 ноября ей могло бы исполниться 34 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что трехлетний ребенок и котенок умерли после обеда домашней котлетой в Красноярском крае.