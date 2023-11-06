Врач перечислила анализы, которые нужно сдать ребенку осенью

Если у ребенка наблюдается постоянная вялость, нужно проверить в том числе уровень гемоглобина.

При частых простудах и повышенной утомляемости ребенка осенью необходимо сдать анализы крови на гомоцистеин, гемоглобин и витамин D. Об этом Газета.ру сообщила отоларинголог-хирург Анна Тишанская.

Какие анализы нужно сдать ребенку осенью

По словам специалиста, повышенный уровень аминокислоты гомоцистеина может указывать на недостаток витаминов группы В и фолиевой кислоты, которые нужны для работы нервной системы, особенно в период интенсивных умственных нагрузок.

Пониженный гемоглобин и ферритин могут свидетельствовать о нехватке железа, которая может обернуться анемией. Также при сокращении светового дня с приходом осени необходимо узнать показатель витамина D в крови.

«Здоровым детям, которые нормально себя чувствуют, нет необходимости проверять эти показатели. Но если ребенок длительно чувствует недомогание, вялость и часто болеет, следует обратить внимание на эти анализы и обратиться к врачу в случае отклонений: они влияют на полноценную иммунную защиту», — отметила врач.

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