Врач перечислила анализы, которые нужно сдать ребенку осенью

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 22 0

Врач Тишанская: при частых простудах ребенка нужно проверить уровень витамина D

Врач перечислила анализы, которые нужно сдать ребенку осенью

Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Читайте нас в: Дзен Новости

Если у ребенка наблюдается постоянная вялость, нужно проверить в том числе уровень гемоглобина.

При частых простудах и повышенной утомляемости ребенка осенью необходимо сдать анализы крови на гомоцистеин, гемоглобин и витамин D. Об этом Газета.ру сообщила отоларинголог-хирург Анна Тишанская.

Какие анализы нужно сдать ребенку осенью

По словам специалиста, повышенный уровень аминокислоты гомоцистеина может указывать на недостаток витаминов группы В и фолиевой кислоты, которые нужны для работы нервной системы, особенно в период интенсивных умственных нагрузок.

Пониженный гемоглобин и ферритин могут свидетельствовать о нехватке железа, которая может обернуться анемией. Также при сокращении светового дня с приходом осени необходимо узнать показатель витамина D в крови.

«Здоровым детям, которые нормально себя чувствуют, нет необходимости проверять эти показатели. Но если ребенок длительно чувствует недомогание, вялость и часто болеет, следует обратить внимание на эти анализы и обратиться к врачу в случае отклонений: они влияют на полноценную иммунную защиту», — отметила врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем опасно лечение насморка дома. Какие народные методы борьбы с недугом могут, напротив, усугубить ситуацию. Кроме того, отмечалось, есть ть ли толк от засунутого в нос чеснока.

+9° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

19:25
Земля в облаке плазмы: ученые недооценили мощность магнитной бури, «осветившей» юг России
19:13
Чем закончился сериал «Санта-Барбара»: ответы на самые волнующие вопросы
19:00
Великая трагедия Газы и выборы президентов: самые важные события дня
18:46
Врач перечислила анализы, которые нужно сдать ребенку осенью
18:27
Основано на инстинктах: почему мужчины любят засыпать на женской груди
18:15
Не для всех преступников: почему «Алькатрас» считалась самой страшной тюрьмой в мире

Сейчас читают

Премьер Палестины расплакался, говоря о гибели детей из-за израильских бомбежек
Предал даже любимую: что известно об изменах Зеленского жене
Расплата за измену? Мать четверых детей нашли в затонувшей в Неве машине
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд