Рекордное снижение младенческой смертности зафиксировано в России

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Как подчеркнула Валентина Матвиенко, забота о здоровье детей в нашей стране — в приоритете.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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О будущем системы здравоохранения говорили в Туркменистане. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на полях международной конференции заявила, что в России благодаря развитию детской медицины зафиксировали рекордное снижение младенческой смертности.

«Внедрена одна из самых также объемных в мире систем неонатального скрининга — такое обследование проходит практически каждый новорожденный. И по инициативе нашего президента были приняты меры для обеспечения всех детей России, больных орфанными или редкими заболеваниями, за государственный счет необходимыми лекарствами. Это было кардинальное решение, спасены тысячи жизней. Как вы понимаете, эти лекарства очень дорогие, но, когда касается детей, для нас это всегда является приоритетом», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Также Валентина Матвиенко приняла участие в форуме «Диалог женщин». По ее словам, в эпоху глобальных перемен именно представительницы прекрасного пола способны сделать мировую политику человечнее и справедливее.

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