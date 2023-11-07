🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 7 ноября, растущая Луна даст много сил для завершения накопившихся дел. Останется время и на личную жизнь.

♈ Овны

Овны, вы продолжаете пытаться удовлетворить потребности других ценой собственного благополучия. Помните: те, кто ценит ваше присутствие, никогда не будут пытаться вас изменить. Это прекрасное время, чтобы объединить свои силы с единомышленниками.

Космический совет: пришло время творить волшебство вместе.

♉ Тельцы

Тельцы, будьте терпеливы к себе. Чтобы войти в новую временную шкалу, вам, возможно, придется разорвать связи со своим прошлым или оставить что-то или даже кого-то позади. Поверьте, что все это происходит ради вашего блага.

Космический совет: возможно, вам придется перерезать нити прошлого, чтобы двигаться дальше.

♊ Близнецы

На романтическом фронте у вас, вероятно, уже некоторое время дела идут наперекосяк. Должен ли ваш прошлый опыт стать причиной того, что вы вообще откажитесь от идеи любви? Мы думаем, что у вас есть ответ на этот вопрос, Близнецы. Перестаньте говорить о будущем так, чтобы это звучало как обреченность и мрак. Откройте свое сердце и позвольте его растопить другому человеку. Если вы уже с кем-то, кто имеет большое для вас значение, то подумайте над тем, как еще больше укрепить связь.

Космический совет: откройте свое сердце.

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♋ Раки

Раки, вы готовы взять жизнь за рога! Вы готовы следовать своей страсти и идти на тот риск, который пугал вас в прошлом. Спонтанность — это хорошо. Импульсивность? Спорно. Поэтому не забывайте оставаться скромными и принимать решения, которые поддерживают ваши долгосрочные цели. На личном фронте не поддавайтесь иллюзии хаоса. Вместо того чтобы спрятать вещи под ковер, выразите свои чувства словами. Поговорите о том, что происходит на самом деле.

Космический совет: выразите свои чувства словами.

♌ Львы

Львы, в вашей жизни есть некий человек, который намеренно пытается подсолить вашу игру Если у вас есть смутное подозрение относительно того, кто это может быть, то воспримите это как знак доверять своей интуиции.

Космический совет: присмотритесь к своему окружению.

♍ Девы

Не всегда все получается так, как мы себе представляли в голове. Мы можем либо «отключиться» от реальности из-за боли, либо взглянуть на мир иначе — с чувством трепета и удивления. Зная, что в конечном итоге все происходит для нашего высшего блага, Девы.

Космический совет: превратите боль в силу.

♎ Весы

На этой неделе вы готовы появиться на красной дорожке, быть смелым и открытым к новому человеком. Помните, Весы, что дело не в тенденциях. Речь идет об уважении вашей уникальности и самовыражении таким способом, который кажется вам аутентичным. Вы обнаружите, что творческие соки текут свободно прямо сейчас. Миссия вашей души — приносить больше радости и красоты в этот мир.

Космический совет: выразите свой внутренний мир с помощью одежды.

♏ Скорпионы

Некоторые из вас, Скорпионы, возможно, в это время стоит готовиться к знаменательному событию — свадьбе, помолвке, рождению ребенка. Не говоря уже о том, что ваш день рождения, вероятно, тоже не за горами! Не забудьте заручиться поддержкой своих близких. Не пытайтесь сделать все самостоятельно. Да, и если вы хотите вернуть себе сексуальность, поэкспериментируйте со стилем.

Космический совет: не бойтесь экспериментировать.

♐ Стрельцы

Прямо сейчас вы держите в себе жгучее желание расти, расширяться, трансформироваться. Напомните себе, Стрельцы, что ваша цель — это путешествие, а не пункт назначения. Если вам представится возможность исследовать неизведанное, то скажите «да». Что-то подсказывает нам, что вы многое узнаете о себе!

Космический совет: обратите свой взор внутрь себя.

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♑ Козероги

Козероги, вы уже являетесь тем, кем так стремились быть. Вам просто нужно помнить свою правду. Вам просто нужно подключиться к внутреннему резервуару силы и мужества, которым вы были благословлены. Что-то подсказывает нам, что вы готовы проявить себя как наиболее воплощенную версию себя и вдохновить других. Вам нужно больше рисковать, когда дело касается ваших творческих занятий. В процессе вы многое о себе узнаете.

Космический совет: окунитесь в творчество.

♒ Водолеи

Сейчас важно помнить, что вы уже не тот человек, которым были год назад или даже шесть месяцев назад. Итак, зачем вам возвращаться назад? Зачем вам снова повторять опыт прошлого, Водолеи? Сделайте себе одолжение, зажгите лампу осознания и выберите другую реальность. Помните, что в вас есть сила, позволяющая совершить квантовый скачок.

Космический совет: доверьтесь Вселенной.

♊ Рыбы

Но что на самом деле значит для вас любовь к себе? Как вы проявляете себя день за днем, месяц за месяцем? Начните с осознания внутреннего конфликта, Рыбы. Конфликт между тем, кем вы являетесь, и тем, кем вы себя считаете. Проявлять свою самую настоящую сущность в любой ситуации — это секрет проявления той жизни, которую вы действительно желаете для себя.

Космический совет: будьте собой.

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