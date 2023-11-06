«Нет души»: Лев Лещенко раскритиковал использование нейросети для создания музыки

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 21 0

Лещенко раскритиковал использование нейросети для создания музыки

«Нет души»: Лев Лещенко раскритиковал использование нейросети для создания музыки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Чем артисту не угодил искусственный интеллект?

Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал использование нейросетей для создания музыки. Об этом певец заявил в беседе с сайтом NEWS.ru. По его словам, музыканты никак не могут на это повлиять, что очень печально.

«Нейросети развиваются, их внедряют в различные сферы, и остановить этот процесс невозможно. Но в тех песнях, которые создаются нейросетью, просто нет души, все это химия. И я надеюсь, что в творчестве эти новшества не приживутся», — заявил король отечественной эстрады.

Певец считает, что искусственный интеллект может стать помощником в создании черновика, однако смысла песне робот придать не способен. По его словам, это противоречит всем естественным установкам и является издевкой над людьми в целом, и над музыкантами в частности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как искусственный интеллект вредит актерам дубляжа.

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