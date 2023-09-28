Большая угроза: как ИИ вредит актерам дубляжа и чем это опасно

Как технический прогресс может лишить работы огромное количество людей?

В последнее время нейросети развиваются с невероятной скоростью. Если всего год назад Midjourney поразила всех умением генерировать изображения по текстовому запросу, то уже сегодня с помощью искусственного интеллекта (ИИ) воссоздают голоса и интонации реальных людей. Законно ли это и как инновации вредят актерам дубляжа, выяснял 5-tv.ru.

А в чем, собственно, дело?

Несколько месяцев назад на видеохостинге YouTube появился дублированный на русский язык трейлер дополнения к компьютерной игре Cyberpunk 2077. Проблема в том, что ни один из создателей озвучки оригинальной игры не принимал участия в локализации ролика.

Все голоса актеров, включая именитых Владислава Коппа и Илью Бледного, были воссозданы интернет-умельцем с помощью нейросетей. Коллега Бледного по дубляжу Cyberpunk 2077 Егор Васильев на одном из подкастов рассказал, что был шокирован реалистичностью голосов.

«Мне хотелось позвонить Илье и сказать: „Это ты озвучил, или это нейросеть?“. И причем, там Идрис Эльба появляется в этом дополнении, и человек додумался прогнать через нейросеть и подставить голос Владислава Коппа. И Копп там звучит на одну реплику, как будто Копп», — изумляется он.

Чем это грозит

Подобные достижения прогресса поражают, однако актеры всерьез обеспокоены. Такими темпами в кратчайшие сроки они могут оказаться без работы, ведь скоро нейросеть будет способна полностью заменить их.

Подливают масла в огонь недавние новости: 6 сентября вышла компьютерная игра Starfield, полное прохождение которой может занять более 100 часов. В первый же день после релиза в интернете появились приложения, позволяющие в режиме реального времени переводить ее и озвучивать.

Разумеется, технология отточена не до конца — перевод может содержать ошибки, а голоса звучат немного неестественно, однако это все еще полная локализация гигантского проекта, на перевод и дубляж которого ушло бы огромное количество денег и времени. Развитие этой технологии ставит под угрозу существование всей сферы дубляжа.

Что говорит закон

Но какая ответственность может грозить таким умельцам, которые без спроса распоряжаются чужими голосами и интеллектуальной собственностью? Адвокат Александр Бердников объяснил 5-tv.ru, что сам голос авторским правом не охраняется, однако дубляж того или иного произведения также считается произведением, поэтому должен быть создан только с согласия оригинального автора.

Актер имеет право предъявить иск лицам, сделавшим озвучку без его одобрения. При наличии доказательств у него будут все шансы на победу.

«В данном случае могут быть предъявлены взыскания, связанные с упущенной выгодой, то есть, исходя из этого будет складываться сумма выплат» — рассказал эксперт.

Однако Бердников отметил, что одного согласия актеров, которым принадлежат голоса, недостаточно. Если компания, создавшая продукт, не давала разрешения на русификацию их произведения, то она в праве обратиться в суд.

При этом нюанс заключается в том, что для этого ей необходимо заявление правообладателя. Этого лишились многие компании, ушедшие из России после 2022 года.

«Самый такой яркий пример из тех, что остались — это компания Sony. Они выявляют и пресекают такие нарушения. Другие компании, которые ушли из России, потеряли свои юридические отделы и специалистов, которые могли действовать от их имени», — подытожил Бердников.

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