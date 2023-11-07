Елена Ваенга уехала из России вместе с ребенком

Певица Елена Ваенга заинтересовала поклонников своим неожиданным отъездом из России. О подробностях происходящего рассказал сайт utro.ru.

Как сообщается, отечественная артистка, вместе со своим 11-летним сыном Иваном решила посетить экзотические страны. Из-за грядущих больших концертов, которые предстоит дать Ваенге, она решила набраться сил в теплых краях.

Как рассказала сама Елена, новости о планирующемся путешествии привели в восторг маленького наследника певицы, которому не терпелось побывать на отдыхе.

По словам артистки, Иван даже составил распорядок дня, в котором тщательно спланировал, когда будет купаться, есть, веселиться и множеством других способов проводить время с пользой.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперты назвали топ дешевых мест для отдыха в ноябре.