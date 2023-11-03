Не Алтай и не Сочи: эксперты назвали ТОП дешевых мест для отдыха в ноябре

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Алина Крылова
Алина Крылова 28 0

Калмыкия, Индия и Узбекистан стали лучшими местами для отдыха в ноябре

Не Алтай и не Сочи: эксперты назвали ТОП дешевых мест для отдыха в ноябре

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Рейтинг возглавил один из самых красивых регионов России.

Россиянам назвали четыре необычных места, где можно бюджетно отдохнуть на ноябрских праздниках. Вопреки имеющимся представлениям, рейтинг возглавили не Алтай и не Сочи.

Как пишут журналисты RT, последний шанс урвать бюджетный билет в этом году может больше не представиться. Уже в декабре цены на ряд направлений вырастут в разы. Лидером спроса на сегодняшний день все еще считается Калмыкия, считающаяся центром российского буддизма. Даже зимой столбик термометра тут держится в районе +5 градусов, что делает регион идеальным местом для солнечных ванн зимой.

Ингушетия и Мурманск разместились на втором и третьем местах соответственно. В первом случае идеально посетить старинные башенные комплексы, во втором —попробовать себя в местной рыбалке, покататься на оленях и усесться в собачью упряжку.

Если туризм по России не так привлекателен, как зарубежное паломничество, самым бюджетным и привлекательным вариантом эксперты агентств назвали Узбекистан, Киргизию и Индию. Последняя страна в этом списке давно и прочно вошла в ТОП самых любимых у россиян.

«В Самарканде стоит посетить мавзолеи Гур-Эмир и Шахи Зинда, в Киргизии — озеро Иссык-Куль, а в Дели — красный форт, Кашмирские ворота и рынок специй с 400-летней историей», — советуют эксперты.

Ранее 5-tv.ru писал, где отдохнуть без паспорта и визы в 2023 году.

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