Переехавшая в Петербург экс-глава МИД Австрии пожаловалась на европейцев

Карин Кнайсль отметила дружелюбие россиян и посетовала, что в Европе совсем не такие люди.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в середине сентября переехала в Санкт-Петербруг. В интервью RT она рассказала, что чувствует себя в России как дома.

Она заметила, что россияне — дружелюбный народ. Все готовы протянуть руку помощи, чего не скажешь о европейцах.

«Если подойти на улице к прохожему и спросить у него дорогу, сказав при этом, что ты не говоришь по-русски, то на его лице появится широкая улыбка — и он подскажет», — отметила она.

А вот в Австрии или Германии в такой ситуации можно испытать на себе чувство неприязни к иностранцам, посетовала экс-глава МИД Австрии.

Сейчас Кнайсль занимается изучением русского языка и работает руководителем Центра Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues (G.O.R.K.I.) Санкт-Петербургского государственного университета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кнайсль в течение этого лета она много путешествовала за рулем по нашей стране. И она мечтает прокатиться за рулем российского автомобиля Lada Niva.