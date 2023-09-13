Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль мечтает прокатиться за рулем Lada Niva

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль мечтает прокатиться за рулем российского автомобиля Lada Niva. Такое заявление дипломат сделала на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

По словам чиновницы, в течение этого лета она много путешествовала за рулем по нашей стране. Но ей так и не выпала возможность прокатиться на российском внедорожнике.

«Между прочим, я всегда хотела поездить на Lada Niva. У меня от нее хорошие воспоминания от 90-х годов», — отметила Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии назвала большой ошибкой желание Запада победить Россию

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков получил небольшой подарок от Карин Кнайсль во время их беседы на полях ВЭФ. Ценный сувенир она привезла из Ливана, где когда-то работал Сергей Песков — отец Дмитрия Пескова. По ее словам, презент должен навевать приятные воспоминания о прошлом.