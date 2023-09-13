Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль мечтает прокатиться за рулем Lada Niva

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

Чем вызвана такая любовь к российскому автопрому?

Бывшая глава МИД Австрии Кнайсль мечтает прокатиться за рулем Lada Niva

Фото: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka

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Тема:
ВЭФ-2023

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль мечтает прокатиться за рулем российского автомобиля Lada Niva. Такое заявление дипломат сделала на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает ТАСС.

По словам чиновницы, в течение этого лета она много путешествовала за рулем по нашей стране. Но ей так и не выпала возможность прокатиться на российском внедорожнике.

«Между прочим, я всегда хотела поездить на Lada Niva. У меня от нее хорошие воспоминания от 90-х годов», — отметила Кнайсль.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков получил небольшой подарок от Карин Кнайсль во время их беседы на полях ВЭФ. Ценный сувенир она привезла из Ливана, где когда-то работал Сергей Песков — отец Дмитрия Пескова. По ее словам, презент должен навевать приятные воспоминания о прошлом.

Тема:
ВЭФ-2023
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