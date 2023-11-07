Минобороны сообщило о пресечении 17 атак украинских БПЛА
Девять беспилотников было уничтожено и еще восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Крыма.
Фото: Невар Виталий / ТАСС
Минобороны РФ сообщило о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку с применением семнадцати беспилотников самолетного типа.
Уточняется, что дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) девять беспилотников было уничтожено и еще восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Крыма.
Несколькими часами ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в селе Андреевка. Из-за этого началось небольшое возгорание, но было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.
- 7 нояб
- Губернатор Севастополя сообщил о падении на частный дом обломков сбитого БПЛА
- 7 нояб
- Губернатор Севастополя сообщил о пяти сбитых БПЛА над акваторией Черного моря
- 5 нояб
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью
- 4 нояб
- Украинские дроны попытались атаковать ночью два российских региона
- 3 нояб
- МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотника на Белгородскую область
- 3 нояб
- МО РФ: пресечена атака беспилотника на Белгородскую область
- 1 нояб
- МО РФ: два беспилотника пытались атаковать Курскую область
- 31 окт
- Над Белгородской областью уничтожен беспилотник
- 30 окт
- В Севастополе применили ПВО для отражения атаки дронов
- 29 окт
- Над Крымом уничтожено 36 украинских дронов
Читайте также
93%
-0.13 99.01
0.01
Нашли ошибку?