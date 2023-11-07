Почему после чашки кофе клонит в сон: ученые нашли странную закономерность

Согласно исследованиям, сонливость после бодрящего, казалось бы, напитка — вполне закономерное явление.

Хоть кофе и считается бодрящим напитком, после него нередко клонит в сон. Обратный эффект. Эксперты нашли объяснение этому неожиданному феномену. Как отмечается в материале портала «Доктор Питер» со ссылкой на международные исследования, сонливость появляется примерно через полчаса после употребления. И связано это с составом кофе, а точнее с содержанием в нем алкалоидов кофеина и теобромина.

Кофеин заключен в верхней оболочке зерна, и он стимулирует нервную систему и дарит тот самый пробуждающий эффект. Нр теобромин, находящийся в сердцевине, отсрочивает это действие — он провоцирует расширение кровеносных сосудов, а затем, соответственно, расслабление и желание вернуться в постель и предаться грезам. Бывают и такие сорта, которые вообще не дарят ни капли бодрости.

Если зерна для приготовления напитка используются цельные и необработанные, содержащие оба алкалоида, он влияет на состояние организма так же, но дольше. А гранулированный вне зависимости от сорта чаще всего вообще не содержит кофеин, так что рассчитывать на бодрое утро в таком случае вообще бессмысленно. Кроме того, на разных людей кофе влияет по-разному.

Некоторые в силу своих особенностей, могут пить любой сорт хоть прямо перед сном — и отлично засыпать. Другие, с другим уровнем чувствительности к алкалоидам люди, не могут сомкнуть глаз и после глотка. Оба варианта реакции, по мнению исследователей, не изменить, остается только привыкнуть. Чтобы скорректировать эффект, эксперты рекомендуют чашку ароматного напитка запить стаканом воды. Ускорение обмена веществ позволяет снижать время активности алкалоидов.

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