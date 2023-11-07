Почему после чашки кофе клонит в сон: ученые нашли странную закономерность

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 278 0

«Доктор Питер»: после чашки кофе клонит в сон из-за алкалоидов в составе зерна

Почему после чашки кофе клонит в сон: ученые нашли странную закономерность

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

Читайте нас в: Дзен Новости

Согласно исследованиям, сонливость после бодрящего, казалось бы, напитка — вполне закономерное явление.

Хоть кофе и считается бодрящим напитком, после него нередко клонит в сон. Обратный эффект. Эксперты нашли объяснение этому неожиданному феномену. Как отмечается в материале портала «Доктор Питер» со ссылкой на международные исследования, сонливость появляется примерно через полчаса после употребления. И связано это с составом кофе, а точнее с содержанием в нем алкалоидов кофеина и теобромина.

Кофеин заключен в верхней оболочке зерна, и он стимулирует нервную систему и дарит тот самый пробуждающий эффект. Нр теобромин, находящийся в сердцевине, отсрочивает это действие — он провоцирует расширение кровеносных сосудов, а затем, соответственно, расслабление и желание вернуться в постель и предаться грезам. Бывают и такие сорта, которые вообще  не дарят ни капли бодрости.

Если зерна для приготовления напитка используются цельные и необработанные, содержащие оба алкалоида, он влияет на состояние организма так же, но дольше. А гранулированный вне зависимости от сорта чаще всего вообще не содержит кофеин, так что рассчитывать на бодрое утро в таком случае вообще бессмысленно. Кроме того, на разных людей кофе влияет по-разному.

Некоторые в силу своих особенностей, могут пить любой сорт хоть прямо перед сном — и отлично засыпать. Другие, с другим уровнем чувствительности к алкалоидам люди, не могут сомкнуть глаз и после глотка. Оба варианта реакции, по мнению исследователей, не изменить, остается только привыкнуть. Чтобы скорректировать эффект, эксперты рекомендуют чашку ароматного напитка запить стаканом воды. Ускорение обмена веществ позволяет снижать время активности алкалоидов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно вставать по утрам осенью и зимой.

+8° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.04
-0.13 99.01
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Деми Мур впала в депрессию после встречи с тяжелобольным Брюсом Уиллисом
9:04
Экзотический завтрак за пять минут — яйца по-пражски
8:47
Сын выдернул чеку: погибший помощник Залужного стал третьим в списке «по исчезновению»
8:31
«На верность своему Отечеству»: экс-боевики ВСУ принесли присягу России
8:16
Трамп отверг предложение об официальном визите к Зеленскому: грядет скандал?
8:09
Что делать, если начальник пристает на работе: 4 способа избежать харассмента

Сейчас читают

Что делать, если начальник пристает на работе: 4 способа избежать харассмента
Что будет, если воздух из шприца попадет в вену во время укола
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд