Дальнобойщики заблокировали пункты пропуска на границе Польши и Украины

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Что конкретно не устраивает протестующих?

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Польские дальнобойщики заблокировали сразу несколько пунктов пропуска на границе с Украиной. По мнению протестующих, местный рынок захватили транспортные компании из соседней страны за счет более низких цен на свои услуги.

Кроме того, польских водителей заставляют по 12 дней дожидаться очереди на выезд с Украины. Забастовку грозят устроить до января.

Пока через КПП пропускают только по одному грузовику в час. И то, если фура везет гуманитарную помощь или скоропортящийся товар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, несмотря на выход России из зерновой сделки, вывоз зерна с Украины продолжается. Так, Евросоюз в августе сухопутным путем вывез из страны четыре миллиона тонн продовольствия.

С мая 2022-го всего было вывезено 53 миллиона тонн агропродукции, в том числе 48 миллионов тонн зерна. Украина с этого получила немалую прибыль — 38 миллиардов евро.

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