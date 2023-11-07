«Половина погибнет»: Земле предрекли ужасающую катастрофу

Одни верят в то, что путешествия во времени — это реальность, другие настроены более скептически. Впрочем, пожалуй, нет никого, кто бы не мечтал хотя бы одним глазом заглянуть в будущее и выяснить, что же нас ждет.

Оказалось, что человечеству угрожает серьезная опасность — уже к середине декабря население Земли может перестать существовать. По крайней мере, таким предсказанием в сети поделился «путешественник из будущего» с таинственным именем Darkness Timetravel.

По его словам, конец 2023-го и начало 2024 года станут самым опасным периодом современности. Это время якобы ознаменуется катастрофами, стихийными бедствиями и неожиданными явлениями.

«Врата ада» развернутся 13 декабря 2023 года, предрекает гость из будущего. Именно в этот день произойдет крушение самолета, о чем будет говорить весь мир, Дзен-канал WDay.

«Половина пассажиров погибнет. Это будет только началом», — рассказывает он, подчеркивая, что это станет началом конца.

Следующим днем X станет 28 сентября 2024 года. По словам «гостя из будущего», в этот день пропадет много самолетов и лодок в районе Бермудского треугольника. Потом будет еще хуже: во Франции окажется неизвестное облако, которое накроет собой Эйфелеву башню.

«Явление просуществует меньше минуты, но принесет много горя», — предупреждает Darkness Timetravel.

Кроме того, «путешественник во времени» предсказал, что в следующем году в мире начнет бесследно пропадать гораздо больше людей, чем обычно по статистике. Что станет тому причиной, мужчина не раскрыл, сказав лишь, что позже мы все поймем сами.

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