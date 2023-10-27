Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Чтобы хоть одним глазком заглянуть в события грядущего, многие обращаются к предсказаниям всемирно известных ясновидящих прошлого. До сих пор не теряют актуальности изречения французского алхимика и астролога Мишеля Нострадамуса. Несмотря на то, что великий прорицатель умер пять веков назад, он смог предвидеть события аж на 22 столетия вперед. Свои мысли провидец зашифровал в виде четверостиший — катренов, все еще представляющих большую загадку для человечества.

Давность и особый поэтический язык затрудняют толкование записей предсказателя. Однако исследователи все-таки сумели расшифровать, что ожидает население Земли в 2024-м. Пятый канал собрал главные пророчества загадочного алхимика.

Кто такой Нострадамус

Настоящее имя великого предсказателя — Мишель де Нострдам. Он появился на свет в 1503-м в небольшом городке Сен-Реми-де-Прованса, что расположен на юго-востоке Франции. Ясновидец имел еврейское происхождение. Его предков насильно заставили принять католичество. Правительство снисходительно относилось к выходцам из подобных семей, не препятствовало получению образования и работе. Однако несмотря на это, местные жители с подозрением и опаской относились к ним, поэтому обходили таких соседей стороной.

Мишель получил хорошее образование и владел обширными познаниями в астрологии, медицине, фармацевтике и алхимии. Первым учителем для мальчика стал дед по материнской линии, занимавшегося врачебной практикой. С ним Нострадамус освоил языки и математику, и уже тогда увлекся астрологией, за что получил прозвище «маленького звездочета».

В 15 лет будущий прорицатель стал студентом университета в Авиньоне. Долгое время Мишель разрабатывал лекарство, которое помогло бы предотвратить заражение чумой. Европейские города тогда серьезно страдали от постоянных эпидемий. И наконец Нострадамусу удалось разработать «розовые пилюли», предназначенные для рассасывания.

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Светила тогдашней медицины с подозрением относились к разработкам молодого исследования и его увлечению народными способами лечения. Однако на удивление «таблетки» действительно позволяли защитить человека от заражения за счет натуральных компонентов в составе. При создании снадобья Нострадамус использовал лепестки розы, гвоздику, алоэ, опилки молодых веток кипариса. Научно доказано, что эти ингредиенты содержат эфирными маслами, имеющими антисептическое действие.

Также Нострадамусу приписывают идею проведения вакцинации против болезней. Однако современники проигнорировали заявление новатора. Только спустя два столетия английский врач Эдуард Дженнер решил проверить догадку предшественника и выяснил, что подобный метод действительно работает.

Благодаря своим достижениям в медицине, Мишель в 31 год получил степень доктора медицины. Это звание позволило ему подписывать все документы на латинский манер. Так, предсказателя стали именовать Нострадамусом.

Заслужив пожизненную пенсию, предсказатель занялся частной практикой, а также стал тщательнее изучать астрологию. Провидец считал, что эти знания помогают лучше понять жизнь. Наследие Нострадамуса составляет большое количество записей с пророчествами на долгие годы вперед.

Какие предсказания Нострадамуса уже сбылись

Нострадамус записывал свои пророчества в виде зашифрованных четверостиший — катренов. Будущее в этих записях туманно, толкователям приходится прикладывать немало усилий, чтобы их расшифровать. Порой четко определить, что имел в виду французский астролог удается, лишь когда-то или иное событие уже произошло, но при расшифровке данных фрагментов можно только поразиться, насколько точны были его прогнозы.

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Смерть короля Франции Генриха II (1559)

Первые предсказания Нострадамуса стали сбываться еще при жизни самого ясновидца. Астролог сумел увидеть смерть короля Франции Генриха II. Предсказатель был лично с ним знаком и даже состоял в переписке. В одном из катренов Мишель указал:

«Молодой лев превзойдет старого,

На поле боя в одиночном поединке,

Поразив ему глаза в золотой клетке,

Что приведет старого льва к мучительной смерти».

Смерть настигла монарха в точности, как рассказал астролог. Генрих II погиб после рыцарского турнира. Во время боя соперник попал оружием королю в лицо. От сильного удара не защитил даже шлем, который, видимо и имелся в виду под «золотой клеткой». У короля развилось заражение крови. Последние дни своей жизни он провел в ужасных страданиях.

Великий пожар в Лондоне (1666)

Следующим знаковое событие, предсказанным Нострадамусом, считается Великий пожар в Лондоне, вспыхнувший в 1666-м. Возникнув по неосторожности одного пекаря, пламя охватило практически весь город, практически полностью застроенный из деревянными зданиями.

Ясновидец за столетие до тех событий писал, что «сожженные в огне 66-ти» в Лондоне будут жаждать «справедливой крови». Толкователи отмечают, что в этом катрене провидец точно указал год, когда вспыхнул пожар.

Великая французская революция (1789 — 1799)

С удивительной точностью французский провидец смог предсказать Великую французскую революцию. Он много об этом писал Генриху II, а также оставил катрены, где описал многие события того времени, например, попытку бегства монаршей семьи из охваченной революцией страны, однако семью поймали и арестовали. Нострадамус даже дал подробное указание на одежду, в которой будут король и королева — провидец даже в мелочах оказался прав.

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Вторая мировая война (1939-1945)

Удивительно, что прогнозы великого астролога не перестают сбываться на протяжении пяти веков. Особый интерес представляют предсказания, сделанные на XX и XXI века. Например, в записях французского астролога можно найти намеки на пришествие к власти в Германии Адольфа Гитлера и начало Второй мировой войны.

Один из катренов Нострадамуса посвящен описанию ужасной катастрофы: «Около гаваней внутри двух городов случатся две беды, подобных которым никто не видел». Это пророчество сбылось в 1945-м, когда Вооруженные силы США впервые применили ядерное оружие против японских Хиросимы и Нагасаки.

Убийство Джона Кеннеди (1963)

Самый популярный американский президент Джон Кеннеди погиб 22 ноября 1963-го во время визита в город Даллас (США). Неизвестный сделал несколько выстрелов из винтовки и смертельно ранил Кеннеди, который вместе с супругой ехал на «кадиллаке» с открытым верхом. Точка, откуда стреляли, находилась на шестом этаже книжного склада. Нострадамус предрекал, что покушение произойдет «с высокой крыши на великого».

Вскоре у полицейских появился подозреваемый — бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, однако молодой человек не признал вины. До суда дело не дошло, так как во время задержания он был убит. Однако многие до сих пор убеждены в невиновности Освальда. Подливает масла в огонь и указание Нострадамуса: «Обвинят в этом невинного и убьют его».

Распространение СПИДа

Также пророчеству Нострадамуса принадлежат указания на то, что в мире в конце XX века появится новый смертельный вирус, который охватит много людей. Предсказание астролога сбылось. В это время ученые выявили вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий СПИД. И от этой болезни до сих пор нет лекарства.

Падение башен-близнецов в США (2001)

К записям Нострадамуса новый интерес возник у общественности после крушения башен-близнецов в Нью-Йорке. Это случилось 11 сентября 2001-го. Считается, что предсказатель не только точно указал последствия этого трагического события («жестокое и холодное сердце принесет кровь»), но и конкретное место, написав в катрене: «загорится небо на 45-м градусе», а один из главных городов Америки находится как раз на 45-й параллели.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери (2019)

Еще одно событие, предсказанное астрологом, случилось в 2019-м. 15 апреля в сердце Франции начался пожар в одном из главных католических соборов — Нотр-Дам-де-Пари, посвященном Парижской Богоматери. Двое суток не утихало пламя. Храм, который строился в течение двух веков и дополнялся вслед за новыми веяниями последующих эпох, серьезно пострадал, разрушился шпиль, возведенный еще в XIX веке. До сих пор ведутся работы по восстановлению главной святыни Франции.

Смерть королевы Великобритании (2022)

Огромный интерес к словам провидца появился в 2022-м, когда выяснилось, что великий астролог сумел спрогнозировать дату смерти английской королевы Елизаветы II, а также целый ряд событий, произошедших в монаршей семье.

Предсказания Нострадамуса на 2024 год

Все свои прогнозы о будущем Нострадамус изложил в книге «Пророчества», написанной в 1555-м. Основное предсказание на новый 2024-й зашифровано в катрене 5-24. Он гласит:

«Царство и закон, поднявшиеся под Венерой,

Сатурн установит над Юпитером.

Закон и царство, поднятые Солнцем,

Претерпят зло из-за людей Сатурна».

Метафорическое описание событий затрудняет толкование данного фрагмента. Существует мнение, что, согласно данному предсказанию, особое внимание в новом году следует придавать положению Юпитера и Сатурна. Если судить по астрологическим прогнозам, то эти планеты приблизятся друг к другу в августе 2024. Вероятно, указанный период станет переломным для всего мира.

Последнюю строку расшифровывают как аллегорию неминуемого наказания Запада за его несправедливую политику, особенно в вопросе урегулирования различных конфликтов. Возможно, нестабильность на Ближнем Востоке продолжится, что будет способствовать данному процессу.

Толкователи стихов Нострадамуса также говорят, что, возможно, в данном случае в политической повестке усилится роль мусульманских стран.

Перераспределение мировых сил

Мир стоит на пороге масштабных изменений. В новом году, согласно предсказаниям французского астролога, на политической арене появятся новые лидеры. Возможно, возникнет необходимость в новой международной организации, поскольку ООН вконец потеряет свой авторитет.

Как утверждается в катренах Нострадамуса, в 2024-м усилится роль «красного дракона». Вероятно, под этой метафорой старинный предсказатель описал Китай, ведущий уже в течение многих лет борьбу за лидирующие позиции на мировом рынке.

В экономике также усилится конфликт интересов. США и европейские государства начнут уступать ведущие позиции. Как указывал Нострадамус, в европейских государствах усилится голод. Люди, живущие в этой части света, станут жестче, что приведет к разногласиям с политическими верхушками.

Чтобы отвлечь граждан от насущных проблем, страны Евросоюза начнут искать внешнего «врага». Вероятно, потенциальный противник отыщется среди вчерашних союзников. Это усугубит положение в регионе, из-за чего способен возникнуть экономический кризис.

Престолы окажутся пустыми

В Великобритании может вновь возникнуть перемена на троне. Нострадамус уже предрекал различные события в королевской семье, например, отъезд принца Гарри и его отказ от титула. Согласно предсказаниям, возможно, создастся ситуация, когда король Карл III из-за нападок на себя и свою вторую жену Камиллу будет вынужден отречься от престола.

Сложная ситуация, как указывается в предсказании, сложится и в Ватикане. В одном из катренов Нострадамус предрекает нового понтифика. Вероятно, проблемы со здоровьем у Папы Римского Франциска I не дадут ему возможность нести свою обязанность. Понтифик уже не раз заявлял о том, что готов отказаться от сана, поскольку имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Известно, что в декабре 2022-го он подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния. В последнее время Франциск I испытывает проблемы с опорно-двигательным аппаратом, передвигается на инвалидной коляске и не может полноценно принимать участие в церковных службах.

На престол будет избран новый, более молодой Папа. Однако очередной лидер, как указано в предсказании, лишь «ослабит кафедру». Что кроется за этой туманной фразой, пока толкователям не удалось разгадать.

Страшные экологические катастрофы

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Накалять обстановку станут и разрушительные явления. Возможно, в сводках новостей не раз будут упоминать про экологические и техногенные катастрофы во всем мире. Также из Северной Америки и Европы могут приходить известия о серьезных авариях и природных катаклизмах.

Главным источником угрозы станет вода. В 2024-м возможен стремительный рост уровня мирового океана, от чего начнут серьезно страдать прибрежные города. При этом некоторые другие регионы может настигнуть небывалая засуха. Данные события нанесут разрушающее влияние на сельское хозяйство.

Другим источником бедствий могут стать землетрясения в различных регионах. С особенными разрушениями может столкнуться некий «город огней». Возможно, толкователи предполагают, что бедствие затронет какой-либо город США.

Человечеству угрожает также «эпидемия сонливости». В какой-то момент на людей может напасть апатия и желание как следует отдохнуть. Вопрос о том, с чем будет связано такое развитие событий, тоже пока остается загадкой для толкователей.

Хаос из социальных сетей

На новый уровень в 2024-м выйдут технологии. Согласно предсказаниям Нострадамуса, в США начнут разрабатывать новых нанороботов, которые со временем будут применяться в различных сферах. Очередной виток развития ожидает и 3D-печать. По словам провидца, в 2024-м ученые, вероятно, разработают метод печати органов человека для их последующей трансплантации.

Возможно, военные и правительственные структуры станут подвергаться массовым кибератакам. Из-за неразберихи страны начнут с подозрением относиться друг к другу, что обострит отношения на международной политической арене.

Существует предсказание Нострадамуса, что какая-то соцсеть, созданная в 2023-м, захватит контроль над умами человечества и станет ими манипулировать, распространяя запрещенный контент и дезинформацию. Это способно привести к распространению хаоса. Возможно, речь идет об Х (прежнее название Twitter), который в указанный год приобрел американский предприниматель Илон Маск. Миллиардер с самого первого дня начал устанавливать свои порядки в социальной сети. Возможно, в 2024-м Х претерпит новый порядок развития.

«Гости» из космоса

В пределах галактики тоже будет не все спокойно. Ожидается, что в 2024-м к Земле приблизится гигантская комета. Этот факт способен напугать мировую общественность.

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Самым невероятным предсказанием Нострадамуса кажется, что в текущий год люди смогут встретиться с инопланетными существами. Однако вероятно, появятся какие-то новые данные о том, в каких точках космоса есть признаки жизни.

Предсказания Нострадамуса для России в 2024 году

Согласно предсказаниям, в северной части России наступит продолжительный дождливый сезон, что приведет к некоторым последствиям в сельском хозяйстве. Однако страна справится со всеми проблемами при неожиданной поддержке других стран.

В историческом плане 2024-й, как утверждается в предсказаниях Нострадамуса, станет важным рубежом для государства. В атмосфере взаимного уважения и доверия Россия сможет найти новых союзников, коих ей не хватает в настоящем. Вероятно, укрепятся отношение государства с Китаем.

Также возможно, что отечественные ученые отыщут какой-то новый ресурс, что позволит привлечь внимание со стороны других держав.

Однако предположения предсказателя настолько туманны, что довольно сложно точно рассчитать прогноз на будущий год. Остается надеяться, что в 2024-м исполнятся только благоприятные предсказания Нострадамуса.