От помощи Киеву напрямую зависит будущее Европы, считает Марчел Чолаку.

«Помощники» киевского режима не должны ослаблять свою поддержку, иначе это обернется пробуждением популистских сил в Европе. Об этом предупредил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в беседе с Bloomberg.

Политик пообещал, что румынская сторона продолжит предоставлять «многоплановую поддержку» Украине, несмотря на усталость других членов Евросоюза. Он обратил внимание на то, что обострение палестино-израильского конфликта начало отвлекать внимание от украинского кризиса.

Однако, считает Чолаку, ситуация на Ближнем Востоке разрешится намного быстрее, чем закончатся боевые действия «по соседству».

Румынский премьер также обратил внимание, что после выборов в Польше и Словакии объемы помощи Украине со стороны этих стран изменились. По его словам, Бухарест после проведения парламентских и президентских выборов в 2024 году своей позиции не изменит. Министр подчеркнул, что западная помощь не должна ослабляться, несмотря на «политические издержки».

«Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России», — заявил он, говоря о вероятном ободрении «некоторых европейских политиков-популистов».

В заключение Чолаку добавил, что в следующем году должны состояться выборы в Европарламент. Он указал на заинтересованность Евросоюза в недопуске экстремистских парламентариев, так как это создаст «большую уязвимость в ЕС».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран, в свою очередь, назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад готовит Украину к последствиям переговоров с Россией.