Он больше не может сам. Что происходит с Брюсом Уиллисом сейчас

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 20 0

Уиллис не узнал экс-супругу и мать его детей Деми Мур

Он больше не может сам. Что происходит с Брюсом Уиллисом сейчас

Фото: www.globallookpress.com / face to face

Читайте нас в: Дзен Новости

Страшная болезнь стерла из памяти почти всех самых близких людей актера. Они с трудом это выдерживают.

Актриса Деми Мур ужаснулась, когда бывший муж Брюс Уиллис, страдающий лобно-височной деменцией, не узнал ее. Как известно, артисты близко дружат, несмотря на то, что не сохранили брак. Мур и три ее дочери от Уиллиса тепло общаются с его семьей, поддерживают новую супругу Эмму Хэминг, подарившую ему еще двух дочек. Как сказано в материале издания Closer, звезда впервые навестила экс-супруга после летнего отпуска в Италии, и при встрече была растеряна.

«Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, Эммой Хеминг. Но она понятия не имела, что болезнь зашла так далеко», — цитирует автор инсайдера.

Деменция приводит к серьезным когнитивным нарушениям, провоцирует изменение личности и резкие перепады настроения. Как рассказал источник издания, после долгого отсутствия Мур память Уиллиса о ней «потускнела». Было совершенно очевидно, что актер не понимал, кто перед ним, когда увидел бывшую жену. А ведь они прожили в браке 13 лет. Обычно он рад встрече с ней и старшими дочерьми, но порой и проявляет агрессию, хотя физически уже достаточно слаб.

Недуг больно ранит родных Брюса Уиллиса. Как говорила Эмма Хэминг в интервью для телепрограммы Today, тяжесть ощущает одновременно и страдающий деменцией человек, и все его близкие. Не зря ее называют семейной болезнью, подчеркивала женщина. Сегодня она уже не уверена, понимает ли муж, что он болен.

Ранее, писал 5-tv.ru, молодая жена Брюса Уиллиса сообщила о решении продолжить дело его жизни.

+8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.42
-0.62 98.79
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:10
Он больше не может сам. Что происходит с Брюсом Уиллисом сейчас
7:52
Мифы и правда о модельном бизнесе: как становятся моделью и все ли получают миллионы
7:41
Палитра будущего: нейросеть модернизировала логотип Пятого канала
7:29
Как перестать срываться на ребенке по пустякам: простые правила
7:15
Шпион в телефоне: как мобильные приложения крадут личные данные и деньги
7:03
Ирина Пегова шокировала поклонников своим видом: «Душу не спрячешь»

Сейчас читают

Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике
«Уменьшение окружности живота всего на 1 сантиметр снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 1 процент»
Это не пережить: что произойдет с организмом, если полностью отказаться от мяса
Армения пытается восстановить военный баланс с Азербайджаном — эксперт

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд