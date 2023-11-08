Мифы и правда о модельном бизнесе: как становятся моделью и все ли получают миллионы

Некоторые девочки с самого детства мечтают о подиумах и фотосессиях. Но что из этого получается в реальной, взрослой жизни?

Попасть в мир модельного бизнеса мечтают многие девушки, воспринимая такую возможность, как путевку в красивую и успешную жизнь. Что может быть привлекательнее съемок для обложек журналов, интересных знакомств, заключения выгодных контрактов, и хороших заработков. Однако в модельном бизнесе не все так однозначно, в нем существует много «подводных камней» и неприятных сторон, о которых не принято говорить.

Что нужно для того, чтобы стать моделью

Кендалл Дженнер стала моделью в раннем возрасте. www.globallookpress.com / Sebastien Fremont

Самый распространенный миф гласит, что модель должна обладать идеальной внешностью. Однако стандарты наших бабушек 60-90-60 остались в далеком прошлом. Сейчас важно другое. Нет, красивую внешность, конечно, никто не отменял, и она будет безусловным плюсом в карьере девушки, посвятившей себя модельному бизнесу.

Но гораздо важнее индивидуальность, вкус, интеллект, сочетание внешней и внутренней привлекательности. Девушка, обладающая этими качествами, всегда будет обращать на себя внимание и сумеет добиться гораздо большего, чем просто безупречная красавица, лишенная этой гармонии.

К тому же, понятия красоты в жизни и красоты в модельном бизнесе не всегда совпадают. На кастингах предпочтение нередко отдается модели, соответствующей проекту заказчика. К примеру, если под конкретный проект ему нужна зеленоглазая блондинка с белой кожей, то какими бы правильными чертами не обладала кареглазая брюнетка, она ему не подойдет. А при заключении контрактов преимущество нередко имеют модели с нейтральными чертами лица, позволяющего создавать разные образы.

А вот рост имеет важное значение для модели. Он должен быть в пределах 170-180 см. Иногда встречаются исключения, но они настолько редки и доступны девушкам только при наличии особого шарма, харизматичности и изюминки, что только подтверждают правило. Например, британская топ-модель Кейт Мосс, считавшаяся эталоном красоты 90-х, имела рост всего 164 см. Голландская модель Лоннеке Энгель, чей портрет не сходил с обложек Elle, L'Officel, Avon имела рост 167 см, а француженка Летиция Каста — 169 см. А самой высокой моделью в мире считается американка Эрика Ирвин, ее рост составляет 203 см, при этом она имеет вес 59 кг.

Распространенное мнение о том, что все модели непременно сидят на диетах, ограничивая себя в питании, тоже не более, чем миф. Конечно, все девушки, работающие моделями, стараются правильно питаться, чтобы держать себя в форме. Но это не имеет ничего общего с изнуряющим голоданием или приемом специальных препаратов для похудания, которые практиковали в прежние годы. В некоторых странах сегодня даже приняты законы, запрещающие женщинам с низким индексом массы тела работать в модельном бизнесе, пишет kulturologia.

Действительно ли модели много зарабатывают

Линда Евангелиста — популярная модель 80-90 гг. www.globallookpress.com / Ik Aldama

Считать, что модели много зарабатывают, это все равно, что считать, будто любой человек, нарисовавший картину, пусть даже она и красивая, непременно получит за нее миллионы на аукционе, или у него выстроится очередь, чтобы приобрести ее в качестве экспоната для музея. С моделями аналогичная история. Да, существуют многомиллионные контракты, супер-дорогие фотосессии, заоблачные гонорары за участие в показах, но такого уровня в модельном бизнесе достигают немногие.

Начинающим моделям, чаще всего приходится довольствоваться скромными заработками, а то и вовсе работать бесплатно для получения опыта. К тому же, для успешной работы в этой сфере необходимо учиться. Обучение в специальных школах стоит недешево, плюс постоянные расходы на косметику, одежду, изготовление визитных карточек, фотографий для портфолио и много других расходов.

И только когда модель приобретает большой опыт в индустрии, устоявшуюся репутацию и широкую известность, у нее появляется больше возможностей для работы с престижными брендами, участия в высокооплачиваемых проектах и ее заработки начинают постепенно расти. Выйти на вершину успеха в модельном бизнесе и заработать большие деньги удается единицам.

Самой высокооплачиваемой моделью на протяжении последних лет, по версии журнала Forbes, является американка Кендалл Дженнер, которая только за последний год заработала 40 миллионов долларов.

Насколько профессия модели может быть опасной

Существует расхожее мнение, что модельный бизнес таит в себе потенциально опасные аспекты, что он может быть связан с давлением на девушек, небезопасными условиями работы, чрезмерной эксплуатацией их труда и даже опасностью попасть в сексуальное рабство.

Стремление соответствовать стандартам красоты, действительно может вызвать проблемы с самооценкой, недостаток уверенности в себе, и даже привести к психологическим проблемам. Но здесь важен настрой девушки и ее природная стрессоустойчивость. Тем, кто приходит в модельный бизнес, важно понимать, что сам по себе он достаточно жесток и скоротечен, времени на карьеру отведено немного, и всегда нужно рассматривать альтернативные пути своего развития, знать, чем будешь заниматься, если что-то пойдет не так.

Некоторые модельные показы и фотосессии могут проходить в экстремальных условиях или с использованием опасных реквизитов. Например, модели могут быть вынуждены работать на высоте, в холоде или в условиях, где есть риск травм или несчастных случаев. В некоторых случаях модели могут столкнуться с эксплуатацией или непрофессиональным поведением со стороны модельных агентств, фотографов или клиентов.

Чтобы избежать этих проблем, не следует пренебрегать интуицией и чувством самосохранения. Всегда лучше отказаться от сомнительного проекта или опасной фотосессии, чем неоправданно рисковать в стремлении заработать побольше денег.

Перед подписанием контракта необходимо проверять достоверность информации и репутацию агентства — это залог обеспечения вашей безопасности. В остальном все зависит от самой девушки, от ее воспитания и самооценки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что резко похудевшую модель Кайли Дженнер заподозрили в пластической операции.