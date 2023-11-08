Шла ко врачу: дочь Людмилы Гурченко умерла в подъезде

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 929 0

Актер Садальский рассказал, что дочь Гурченко умерла в 2017-м в подъезде

Шла ко врачу: дочь Людмилы Гурченко умерла в подъезде

Фото: ИТАР-ТАСС / Антон Тушин

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Мария Королева скончалась 8 ноября 2017 года от сердечной недостаточности.

Актер Станислав Садальский почтил память покойной дочери Людмилы Гурченко — Марии Королевой. Она умерла шесть лет назад, 8 ноября 2017 года.

«Маша была моей соседкой в Замоскворечье. Десять лет жил в Вишняковском переулке, и она жила через дом от меня», — написал телеведущий в личном блоге.

Так, как-то раз в ресторане актер Сергей Сенин ему сказал, что у дочери Гурченко был богатый родственник из Монако. Садальский подчеркнул, что про это никогда не говорилось.

«Маша мне сказала: „Вот видишь, какие у меня грузинские родственники есть“. Они с Сениным были в хороших отношениях, перезванивались», — рассказал он об отношениях дочери Гурченко с ее последним мужем.

Актер также сообщил о том, как Королева реагировала на мнения окружающих о ее непохожести на звездную маму.

«Многие делают акцент на контрасте внешности Марии и ее знаменитой матери, кто-то пытался увидеть причину в дурных привычках. Маша не обращала внимание на то, как она выглядит», — отметил Садальский, дополнив, что никогда не видел соседку в нетрезвом виде.

Как вспоминает артист, «у нее был такой же Люсин характер». Шесть лет назад, утром 8 ноября, Королева пошла на прием к терапевту, но потеряла сознание и умерла в парадной.

Ранее 5-tv.ru писал, почему внучка решила продать секретную дачу Людмилы Гурченко.

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