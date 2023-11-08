Неучтивость к украинскому военачальнику проявили все, кто стоит за этим решением.

Подписав указ об увольнении с должности командующего силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко, президент Незалежной Владимир Зеленский дал пощечину главкому украинской армии Валерию Залужному. Об этом заявил генерал-майор войск Украины в отставке Сергей Кривонос на YouTube-канале «Фабрика новостей».

«Это — неуважение… Это пощечина со стороны президента вооруженным силам и их главнокомандующему», — считает он.

По мнению Кривоноса, все, кто принимал решение об увольнении, проявили неуважение к силам спецопераций и Залужному, которого поставили перед фактом. Как объяснил генерал, Хоренко подчинялся главкому ВСУ, поэтому военачальника нужно было как минимум предупредить о решении про отставку заранее.

С начала 2023 года руководство Украины потерпело глобальные изменения. Зеленский уже провел несколько массовых кадровых чисток в рамках борьбы с коррупцией. Так, он уволил замгенпрокурора, замминистра социальной политики, замминистра обороны, замглавы и советника офиса президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ.