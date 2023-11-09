Почему в моменты смертельной опасности время замедляется?

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12 0

Эффект замедления времени в опасных ситуациях связан с мозгом

Почему в моменты смертельной опасности время замедляется?

Фото: www.globallookpress.com

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Наверное, каждый из нас ощущал этот эффект. Но почему так происходит?

Когда человек оказывается буквально в шаге от смерти, то его восприятие окружающей действительности искажается. Начинает казаться, что время замедляется. Наверное, с каждым из нас приключалась опасная ситуация, в которой нас не покидало чувство, что мы будто играем сцену в фильме с эффектом замедленной съемки. Но почему так происходит?

Разобраться в этом вопросе попыталась британский психолог Рут Огден, пишет Daily Mail. Ей однажды тоже пришлось испытать подобный эффект. Она попала в страшную аварию, но выжить, к счастью, ей удалось. Так вот, по словам ученой, за несколько минут до ДТП она почувствовала, как время будто остановилось.

После восстановления она занялась исследованиями. Например, помещала людей в экстремальные ситуации — как в реальные, так и в виртуальные. Специалист пришла к выводу, что во время опасности наш мозг гиперфокусируется на проблеме, беря нечто вроде «паузы», чтобы собраться с мыслями и разработать стратегию правильного поведения. По мнению ученой, мозг использует эту тактику, чтобы увеличить шансы на выживание.

«Наш мозг, по-видимому, настроен воспринимать время таким образом, чтобы реагировать на окружающий мир. Во время повышенных эмоций активация, вызванная мозгом, пытается поддерживать стабильность, что изменяет его способность обрабатывать время», — заявила психолог.

Она указала, что замедление времени может быть частью реакции «бей или беги», которая срабатывает, когда мы чувствуем угрозу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что будет с человеком, если воздух из шприца попадет в вену во время укола.

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