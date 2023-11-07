Что будет, если воздух из шприца попадет в вену во время укола

Самостоятельные инъекции — дело рискованное, если у «доктора» нет опыта. Стоит ли подвергать близких и себя этой опасности?

В кино коварные злодеи прокрадываются к своим жертвам в больничные палаты с пустым шприцем и оголенной иглой, чтобы сделать смертельный укол. Известно, что кислород способствует свертыванию крови, далее тромб и… Это всерьез (и не зря) пугает людей, которым предстоит делать внутривенную инъекцию в домашних условиях. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-терапевт Филипп Кузьменко посоветовал привлечь к делу медицинского специалиста, но все же успокоил — риск летального исхода маловероятен.

Как отметил доктор, нет выверенных и вписанных в учебники смертельно опасных «дозировок» воздуха (на деле это очень много воздуха, не заметить его перед процедурой просто невозможно), врачам уже давно достаточно знания — пузырьков в шприце быть не должно. Для этого и проводится стандартная манипуляция с постукиванием по цилиндру (чтобы поднять воздух к игле) и легким нажимом поршня (чтобы прогнать воздух и оставить в шприце только препарат). Точно также необходимо проделывать и с капельницей.

«Очень маловероятно, чтобы кто-то как-то себе навредил именно воздухом, который будет в шприце. На практике такого, по-моему, вообще не бывает. Если и бывает, то настолько редко, что об этом даже смысла нет говорить… Если человек делает себе укол с целью сделать себе хорошо, а не плохо, он прогонит воздух из шприца, и не попадет воздух ни в мышцу, ни в вену», — сказал Кузьменко.

По словам врача, при попадании воздуха в ткани при внутримышечном уколе место входа иглы может вздуться, но воздух, скорее всего, выйдет через отверстие. Если нет — может потребоваться помощь хирурга. Маленький пузырек в тканях, как и в вене, с наибольшей вероятностью благополучно рассосется сам. Ну а если выполнить вышеупомянутую инструкцию, риска, связанного именно воздухом, просто не будет.

«Это как включить фары в автомобиле: когда мы переключатель переводим, автоматически включаются габариты, фары нельзя включить без габаритов. То же самое если у человека шприц в руке, и он не хочет себя им убить, то там просто не будет воздуха», — отметил доктор.

Филипп Кузьменко подчеркнул, что без хотя бы минимальной подготовки браться за врачебные манипуляции не стоит. Человека, который учится лечить родственников и друзей по статьям в интернете или оказавшегося в экстренной ситуации, этот призыв едва ли остановит. Однако отсутствие опыта и знаний о человеческом организме — верный сигнал остановиться и обратиться за помощью к специалисту. В крайнем случае, можно позвонить по номеру 112 и получить профессиональные рекомендации.

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