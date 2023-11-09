Второй шанс: кого из россиян спасут из долговой ямы

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Пенсионеры и малоимущие родители смогут без суда списать долги

Фото, видео: © РИА Новости / Коротаев Артем; 5-tv.ru

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В чем заключаются особенности нововведения?

Пенсионеров и малоимущих молодых родителей спасут из долговой ямы. Власти расширили перечень тех, чьи долги можно списать без решения суда.

Такое поручение ранее дал президент — при этом подать заявление на внесудебное банкротство можно будет через интернет. Особенности нововведения изучил корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

 

Ранее 5-tv.ru писал, что изменилось в порядке выдачи кредитов в России.  Банки в рекламе своих кредитов теперь должны указывать их полную стоимость.

Закон об этом вступил в силу 23 октября. Финансовые организации отныне обязаны сразу сообщать, под какой процент выдается кредит, а также информировать о дополнительных условиях, которые могут повлиять на сумму расходов заемщика.

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