Теперь обязаны: что изменилось в порядке выдачи кредитов в России

Закон об этом вступил в силу 23 октября.

Банки в рекламе своих кредитов теперь должны указывать их полную стоимость. Закон об этом вступил в силу 23 октября.

Финансовые организации отныне обязаны сразу сообщать, под какой процент выдается кредит, а также информировать о дополнительных условиях, которые могут повлиять на сумму расходов заемщика.

Все это, как поясняли в Федеральной антимонопольной службе, поможет потребителю сразу оценить свои финансовые возможности, а также увидеть, какие дополнительные платные товары или услуги ему нужно приобрести, чтобы получить займ по более выгодной ставке. Новое требование к банкам касается всех потребительских кредитов, в том числе ипотечных.

Ранее 5-tv.ru писал, как получить лучшие условия по кредиту. Так, очень важен высокий кредитный рейтинг — гго можно обеспечить, своевременно внося платежи.