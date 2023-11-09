«Украинцы бежали»: в США раскрыли тактику ВС России по ликвидации боевиков

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Евгения Романова
Евгения Романова 162 0

Forbes: российские войска ликвидируют дронами уязвимые отряды ВСУ

«Украинцы бежали»: в США раскрыли тактику ВС России по ликвидации боевиков

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация

Украинским войскам не помогают новые системы защиты от российских беспилотников.

Российские войска в зоне спецоперации ликвидируют дронами уязвимые для беспилотников отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Forbes.

«Несмотря на то, что украинцы развертывают все новые и новые системы защиты от российских беспилотников, большинство из них работают в глубине, в километрах за линией фронта. Они не предназначены для пехоты, находящейся на передовой», — говорится в статье.

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Отмечается, что ВС России ликвидируют противника, находящегося в окопах и не защищенного от беспилотников, с помощью FPV-дронов. При этом наши военные находятся на расстоянии.

В результате выжившие «украинцы бежали», пока российские войска занимали новые позиции в зоне спецоперации, при этом не теряя ни вооружение, ни солдат.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ восстанавливают «чернобыльские» Ми-24Р из-за нехватки вертолетов.

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