«Бац, и его нет»: Зеленского оповестили о поджидающем его страшном суде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 257 0

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский погибнет от рук украинских генералов

«Бац, и его нет»: Зеленского оповестили о поджидающем его страшном суде

Фото: REUTERS / Olivier Matthys/Pool

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Украинскому лидеру посоветовали бежать из страны уже сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский погибнет от рук своих же генералов. Такое будущее предсказал главе киевского режима бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

По словам эксперта, сейчас обстановка в стране накалена до предела, и в любой момент украинские боевики могут восстать против Зеленского. Он считает, что украинского лидера даже судить никто не будет — скорее всего, от него просто быстро избавятся.

«Они собираются устроить инсценировку суда, скажут, что признают его виновным во всех преступлениях, а затем расстреляют его. Бац, и его нет», — заявил Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

В подтверждение своей теории о скором бунте генералов Риттер указал на разногласия между Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залежным.

«Это ведь Украина. Он может просто выйти из машины, и кто-то просто сделает несколько выстрелов ему в голову», — добавил собеседник.

Однако такого конца Зеленский еще может избежать, считает Риттер. Для этого он посоветовал главе Незалежной как можно скорее покинуть страну.

Залужный недавно дал интервью журналу Economist, в котором заявил, что в зоне спецоперации (СВО) «скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет». Зеленский после прокомментировал его слова, оправдав их усталостью ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о неожиданном ударе по Зеленскому на Украине.

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