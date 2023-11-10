Что посеять в ноябре: урожай порадует уже весной

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 53 0

Ждать следующего сезона совсем необязательно!

Что посеять в ноябре: урожай порадует уже весной

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

Активный садовый сезон подошел к концу — настало время готовить огород на зиму. Однако о следующем дачном сезоне самые заядлые огородники начинают задумываться уже сейчас. А оно и правильно! Вдруг запасов не хватит? А выращенных собственными руками овощей хочется. В этом случае нужно позаботиться о раннем урожае.

Есть несколько вариантов растений, которые спокойно перенесут зимовку и порадуют уже в первые весенние месяцы, пишет utro.ru.

Что можно посадить в ноябре

  • Репчатый лук. Важно усаживать его в землю за две-три недели до наступления заморозков;
  • Морковь. Плоды этого овоща часто при раннем урожае бывают крупными, поскольку вредители их не трогают;
  • Укроп. Вырастить эту зелень смогут даже новички;
  • Пастернак и редис.

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Хоть дачный сезон и завершился, но расслабляться рано. Перед огородниками встает еще одна задача — подготовить участок к зиме. Ведь до снега нужно успеть собрать опавшие листья и убрать мусор. Лучше всего с этой задачей помогут справиться веерные грабли. А какие лучше всего выбрать — читайте в нашем материале.

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