Под маской: гонконгский грипп по первичным симптомам можно спутать с другой инфекцией

Эта болезнь поражает дыхательную и пищеварительную системы. Но распознать ее сразу не всегда удается.

Из-за первичных симптомов гонконгский грипп можно перепутать с кишечной инфекцией. Об этом изданию URA.RU рассказал кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

По словам специалиста, инфекция может сопровождаться повышением температуры, диареей и рвотой. А вот кашель и насморк проявляются несколько позднее, обычно на вторые-третьи сутки.

«Поскольку это грипп А, он может протекать достаточно тяжело, с температурой 38 градусов и выше, с выраженной интоксикацией. <…> Также возможны осложнения в виде синуситов, воспаления миндалин, отитов и прочие», — считает Поздняков.

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Гонконгский грипп — острое респираторное заболевание. Болезнь поражает дыхательную и пищеварительную системы. Тяжелое состояние сохранятся около четырех-пяти дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России до 2024 года намерены начать второй этап испытаний вакцины от РСВ (респираторно-синцитиального вируса) для людей старшего возраста. Лекарство уже прошло начальную фазу клинических исследований.