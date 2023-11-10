«Беда у него совсем»: почему сын Михаила Ефремова отказался ехать в колонию на юбилей отца

Придется ли артисту отмечать день рождения в одиночестве?

Заслуженный артист России Михаил Ефремов сейчас отбывает срок в исправительной колонии. Свой 60-летний юбилей он встретит без сына Николая — тот отказался навестить отца.

Супруга Ефремова-младшего Влада рассказала изданию «МК», почему ее муж не собирается ехать к родителю.

«Коля не поедет к отцу в колонию на его юбилей, потому что со временем беда у него совсем, весь в работе», — сказала женщина.

В июне 2023 года Николай упал с балкона — как уточнила его жена, он все еще восстанавливается. Поэтому она даже не знает, кто навестит актера в тюрьме, ведь туда к нему все равно не пускают.

Отец и сын лишь обмениваются письмами, которые идут в колонию и из нее по три недели. Жена Николая отметила, что его папе не будут ничего передавать — они ограничатся лучшими пожеланиями и поздравят артиста «воздушно-капельным путем».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Александр Добровинский «поздравил» Ефремова с юбилеем.