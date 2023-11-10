«Больше не пей и думай»: адвокат Добровинский «поздравил» Михаила Ефремова с юбилеем

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 91 0

Адвокат Добровинский пожелал Ефремову бросить пить и думать о последствиях

«Больше не пей и думай»: адвокат Добровинский «поздравил» Михаила Ефремова с юбилеем

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Юрист встречает 60-летие в тюрьме, куда попал из-за смертельного ДТП в 2020-м.

Юрист Александр Добровинский обратился к Михаилу Ефремову в день его рождения. В комментарии для 5-tv.ru он «поздравил» актера, который встречает 60-летие в тюрьме.

«Михаил Ефремов будет встречать свой юбилей в тюрьме — в отличие от Сергея Захарова (погибший в ДТП — Прим. ред.), который свой юбилей уже встречать не будет. Хочу пожелать господину Ефремову, чтобы он больше не пил и думал о последствиях своих действий», — заявил Добровинский.

Он назвал дело Михаила Ефремова сложным процессом, тяжелее всего в котором было разоблачить ложь актера и его адвоката Эльмана Пашаева. Она, по словам Добровинского, была безудержной и очень наглой: начиная от «мнимого инсульта» и того, что в машине в момент аварии сидел другой человек, и заканчивая подставными свидетелями.

«Все это надо было, конечно, развенчивать, уничтожать. Было непросто, но удалось», — отметил юрист.

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Трагедия, ставшая фарсом: смертельное ДТП по вине Ефремова — все детали

Михаил Ефремов попал в тюрьму после смертельного ДТП с его участием, произошедшего 8 июня 2020 года. По версии следствия, актер в нетрезвом виде сел за руль внедорожника и, не справившись с управлением, на полной скорости врезался во встречный автомобиль Lada. Спасти пострадавшего водителя — курьера Сергея Захарова — медикам не удалось. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Звездный юрист Александр Добровинский предложил родным погибшего искреннюю и безвозмездную помощь в представлении их интересов на суде. Как истинный правозащитник, Добровинский пообещал найти все улики, доказывающие причастность Ефремова к смерти курьера и его вину в смертельной аварии.

Пресненский суд Москвы доказал вину Михаила Ефремова и приговорил его к восьми годам заключения в колонии общего режима. Актеру зачли в наказание время, проведенное под домашним арестом, поэтому срок в тюрьме сократился до семи с половиной лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на 60-летие сидящий в тюрьме актер Михаил Ефремов получит стопку писем и вафельный торт.

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