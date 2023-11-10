Начать сначала: новый порядок списания долгов заработал в России

Отныне право воспользоваться процедурой возникает раз в пять лет.

В России 3 ноября в силу вступил новый федеральный закон – отныне граждане, при желании и необходимости, могут начать внесудебную процедуру личного банкротства, которая позволит списать задолженности не менее 25 тысяч рублей и не более одного миллиона рублей.

Данная «услуга», пишет издание URA.RU, доступна только в том случае, когда человек не смог выплатить всю сумму за семь лет или остался без постоянного заработка и находится на социальных выплатах.

Изменен также и срок, после которого можно обратиться за установлением банкротства. Отныне право воспользоваться процедурой возникает раз в пять лет.

Для этого не понадобится юридическая помощь: при необходимости гражданин может подать заявление самостоятельно в МФЦ, предоставив все требуемые документы. Физлица, которые находятся на детском пособии, а также пенсионеры обязаны приложить справки о получении выплат от государства, а также документ о взыскании задолженностей.

Для остальных граждан необходимо предоставить справку о частичной или неполной невыплате долгов. Все документы можно получить у работодателя, в банке или у приставов.

После подачи заявления должно пройти определенное время. Информация появится в Едином реестре сведений о банкротстве в течение четырех дней, а спустя полгода задолженности по кредитам и займам будут списаны.

Не подлежат списанию «новые» долги, те, которые появились при начале процедуры банкротства, а также долги по алиментам, возмещению вреда и выплате зарплат.

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