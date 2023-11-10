Королева ночи: пять актуальных вариантов прически для встречи Нового года-2024

Если вы хотите стать главной красоткой вечеринки — этот текст для вас.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Стилисты сегодня в один голос утверждают: на пике моды — естественность и непринужденность. И в одежде, и в макияже, и в волосах эта тенденция прослеживается не первый сезон.
Затрагивает это важное правило и прически на Новый год. Каким вариантам отдавать предпочтение — читайте в материале 5-tv.ru.
Локоны «Подружка серфера»
В новогоднюю ночь в приоритете — более спокойные, струящиеся и не слишком вызывающие способы укладки. Локоны «Подружка серфера» — идеальный вариант для этого.
Хотите выглядеть на Новый год только что приехавшей из Майами? Смело используйте такую укладку — именно она сделает обладательницу яркой и воздушной, а заодно надолго захватит внимание мужчин.
Голливудская волна
Новогодняя прическа настоящей дивы способна сделать гламурным и нарядным даже самый скромный наряд. Если платье на вечеринку будет лаконичным и строгим, то голливудская волна — тот вариант, который непременно должен войти в список приоритетных укладок для праздничной ночи.
Помните: волосы не должны спадать на лицо. Иначе вы рискуете полвечера потратить на то, чтобы смахивать свисающие пряди в сторону.
Объемный хвост
Длинные волосы позволяют своей обладательнице экспериментировать. И прическа -хвост не исключение.
Дополните ее жемчужной нитью, цепью или комбинируйте с косами, и прическа заиграет новыми красками. Такой вариант подойдет тем, кто предпочтет элегантный образ с едва заметной изюминкой.
Например, если вы наденете брючный костюм с жакетом на голое тело или длинное платье по фигуре с одним оголенным плечом.
Пучок
Низкий, средний, высокий — необязательно он может быть гладким. Иногда намного выгоднее смотрится тот, что украшен, например, косами.
Окончательный выбор всегда зависит от обладательницы прически. Главное, чтобы пучок выглядел небрежно — чем проще он исполнен, тем лучше.
Гофре для коротких волос
Для обладательниц стрижек пикси, боб или каре вариации причесок ограничены длиной волос. В таком случае главным акцентом становится украшение в волосах или заранее выбранная форма.
Придайте выразительность прическе небольшими жгутиками и косичками, элементами гофре, используйте стильные ободки, цепочки, шпильки и другие декоративные.
Ранее 5-tv.ru писал, какой город россияне назвали самым популярным для встречи Нового года.
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