«Роль растет»: в США испугались российских истребителей МиГ-31

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 424 0

MWM: истребители МиГ-31 способны перехватить самолеты НАТО

«Роль растет»: в США испугались российских истребителей МиГ-31

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Боевые самолеты армии России навели ужас на страны НАТО, которые уже изучили их особенности.

В США прокомментировали отработку Россией перехвата противника над Баренцевым морем истребителями МиГ-31 Северного флота. Особенностями боевых самолетов восхитились журналисты американского журнала Military Watch Magazine.

Напомним, в конце октября российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского патрульного самолета Р-8А «Посейдон», который пытался нарушить государственную границу. На это и отреагировали в США, отметив растущую роль этих боевых самолетов на фоне расширения НАТО в регионе и перехода армии Норвегии на истребители F-35.

Журналисты также отметили эффективность применения Россией МиГ-31 в зоне спецоперации на Украине. Ведь истребитель способен стрелять всеми видами вооружения в ближнем космосе, дальность полета ракеты Р-37М класса «воздух — воздух» составляет 400 километров. Эксперты отмечают и непревзойденную скорость с очень большими 60-килограммовыми боеголовками, из-за чего опасность возникает для самолетов на всех высотах.

«Огромная мощность датчиков сделала МиГ-31 первым в мире боевым самолетом, способным перехватывать низколетящие крылатые ракеты на больших расстояниях», — добавляется в материале американского журнала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Китае поддержали главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, который рассказал, сколько потребуется дней ВС России для уничтожения украинских истребителей F-16 в зоне спецоперации.

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