Глава Минобороны накануне рассказал, сколько дней потребуется ВС РФ для уничтожения самолетов ВСУ.

Читатели китайского портала Guancha поддержали главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, который рассказал, сколько потребуется дней ВС России для уничтожения украинских истребителей F-16 в зоне спецоперации.

«Верю. Давайте производить больше противорадиационных снарядов и ракет „воздух-воздух“ средней дальности, чтобы уничтожить миф о „чудо-технике“, которой так хвастается Запад, запугивая другие страны», — написал один из пользователей.

«Сергей Шойгу, просто сожгите их дотла!» — добавил другой комментатор.

Кто-то также назвал истребители F-16 недостаточно хорошими для боя. Еще один житель Китая рассказал, что эти самолеты третьего поколения почти голыми летают перед современными зенитными ракетами.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что обещанных Украине истребителей F-16 хватит примерно на 20 дней. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, комментируя обстановку в зоне спецоперации.