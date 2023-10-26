Российский МиГ-31 перехватил норвежский «Посейдон» над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 вылетал на перехват норвежского патрульного самолета Р-8А «Посейдон», который пытался нарушить госграницу над Баренцевым морем. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что борт ВВС Норвегии был замечен в четверг, 26 октября. На его перехват был направлен российский самолет.

«При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в рамках всех международных правил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два российских Су-27 были подняты на перехват британских самолетов RC-135 и «Тайфун», которые пытались нарушить государственную границу над Черным морем.