ХАМАС отказался выпускать россиян через КПП «Рафах»

Палестинская группировка ХАМАС отказалась открывать для россиян проход через КПП «Рафах». Об этом 5-tv.ru сообщила россиянка Ольга Зороб, которая находится на пропускном пункте.

«Нас развернули, КПП не открыли», — поделилась женщина.

Россияне вместе с иными иностранцами должны были 10 ноября перейти из сектора Газа в Египет через это КПП. В общей сложности в перечне на эту дату значились 85 граждан России.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными среди женщин и детей.