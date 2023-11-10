ХАМАС отказался выпускать россиян через КПП «Рафах»

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 1 078 0

Что сейчас происходит в секторе Газа?

ХАМАС отказался выпускать россиян через КПП «Рафах»

Фото: REUTERS / Maxar Technologies

Читайте нас в: Дзен Новости

Палестинская группировка ХАМАС отказалась открывать для россиян проход через КПП «Рафах». Об этом 5-tv.ru сообщила россиянка Ольга Зороб, которая находится на пропускном пункте.

«Нас развернули, КПП не открыли», — поделилась женщина.

Россияне вместе с иными иностранцами должны были 10 ноября перейти из сектора Газа в Египет через это КПП. В общей сложности в перечне на эту дату значились 85 граждан России.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными среди женщин и детей.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
Одна удача идет, другую за собой ведет: китайский гороскоп на неделю с 13...

Последние новости

18:25
С ума сошла: ТОП-5 имен психически неустойчивых женщин
18:06
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Владимира из Новокузнецка
18:01
ХАМАС отказался выпускать россиян через КПП «Рафах»
18:00
Быть Ольгой Бузовой: звездный стилист разгадал феномен поющей ведущей
17:51
Смертельный перекус: в чем опасность чая с бутербродами
17:33
«Вы видели это?» — как ВСУ продемонстрировали миру неэффективность оружия НАТО

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
«Все рухнуло»: как живет Раиса Рязанова спустя три года после смерти сына
«Сбыться главному не суждено»: почему Пахмутова так и осталась бездетной
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд