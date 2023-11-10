Израиль и ХАМАС договорились об обмене пленными среди женщин и детей
Стороны палестино-израильского конфликта достигли договоренности, но неизвестно, были ли посредники.
Фото: REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились об обмене пленными. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, Израиль готов передать Палестине 100 женщин и детей, сегодня находящихся в тюрьме. ХАМАС, в свою очередь, должен передать такое же количество плененных.
При этом телеканал не указал точных временных рамок договоренностей. Также неизвестно, были ли посредники в данном вопросе.
«По-настоящему шокированы»: Захарова о блокировании эвакуации россиян из Газы
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Сообщалось, что в плену в секторе Газа находятся порядка 200 человек. В Израиле — минимум шесть тысяч палестинцев находятся в тюрьмах. Глава политбюро ХАМАС Яхьи Синвара заявил о готовности движения немедленно заключить сделку по обмену пленными. К таким мерам Палестинская автономия готова прибегнуть, чтобы завершить затянувшийся конфликт.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в списках на эвакуацию из сектора Газа находятся примерно 300 несовершеннолетних российских граждан.
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