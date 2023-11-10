Метка ведьмы: какие признаки на теле указывают на магические способности

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Алиса Маркова
Алиса Маркова Алиса Маркова Журналист 473 0

От расположения телесных знаков может зависеть дальнейшая судьба человека.

Метка ведьмы: какие признаки на теле указывают на магические способности

Фото: www.globallookpress.com / a.isenegger

Многие люди не придают значения родимым пятнам и другим знакам. Однако, согласно приметам, они могут свидетельствовать об экстрасенсорных способностях человека. При этом многое зависит от расположения «знака ведьмы» на теле человека.

Над верхней губой

Даже небольшие родинки над губой могут загипнотизировать любого. Неожиданно для себя человек, заприметив «ведьминский знак», может совершить необъяснимые поступки. Особое внимание следует обратить на форму «метки» — если она в виде полумесяца, значит, ее обладатель может навести порчу.

На виске

Родимые пятна на виске означают, что у человека хорошо развиты прогностические способности. В связи с этим, перед принятием важного решения, носителю родинки на виске следует прислушаться к своей интуиции и внутреннему голосу.

Над коленом

Непревзойденными магическими способностями обладают люди, у которых «знак дьявола» расположен в области чуть выше колена. Свое будущее они с легкостью могут предвидеть во снах, поскольку Высшие силы посылают им сигналы, нередко свидетельствующие об опасности.

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Метка ведьмы: какие признаки на теле указывают на магические способности

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