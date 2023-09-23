Канада расширила антироссийские санкции

Правительство Канады ввело санкции против 42 российских физлиц и 21 организации
Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko
В список попали известные российские СМИ.
Канада расширила санкции в отношении России. Такая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел страны.
В списки ограничений попали 42 физических и 21 юридическое лицо. По мнению правительства Канады, «действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности», а также приводят к «серьезному международному кризису».
Сайт 5-tv.ru приводит несколько примеров людей и организаций, попавших в санкционные списки:
- Благотворительный фонд «Страна детям»;
- Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
- Русское географическое общество;
- Издание «Взгляд»;
- Издание «Комсомольская Правда»;
- Политолог Федор Лукьянов;
- Политолог Дмитрий Тренин;
- Министр труда и соцзащиты Антон Котяков и другие.
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