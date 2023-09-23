Канада расширила антироссийские санкции

В список попали известные российские СМИ.

Канада расширила санкции в отношении России. Такая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел страны.

В списки ограничений попали 42 физических и 21 юридическое лицо. По мнению правительства Канады, «действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности», а также приводят к «серьезному международному кризису».

Сайт 5-tv.ru приводит несколько примеров людей и организаций, попавших в санкционные списки:

Благотворительный фонд «Страна детям»;

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)

Русское географическое общество;

Издание «Взгляд»;

Издание «Комсомольская Правда»;

Политолог Федор Лукьянов;

Политолог Дмитрий Тренин;

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков и другие.

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