Канада расширила антироссийские санкции

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Правительство Канады ввело санкции против 42 российских физлиц и 21 организации

Канада расширила антироссийские санкции

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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В список попали известные российские СМИ.

Канада расширила санкции в отношении России. Такая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел страны.

В списки ограничений попали 42 физических и 21 юридическое лицо. По мнению правительства Канады, «действия Российской Федерации представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности», а также приводят к «серьезному международному кризису».

Сайт 5-tv.ru приводит несколько примеров людей и организаций, попавших в санкционные списки:

  • Благотворительный фонд «Страна детям»;
  • Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)
  • Русское географическое общество;
  • Издание «Взгляд»;
  • Издание «Комсомольская Правда»;
  • Политолог Федор Лукьянов;
  • Политолог Дмитрий Тренин;
  • Министр труда и соцзащиты Антон Котяков и другие.

Путин: санкции в чем-то тормозят Россию, но и стимулируют ее развитие

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительству Польши предрекли скорый крах. Правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС) может лишиться поддержки избирателей.

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