«Мой личный враг»: куда пропала звезда «Сватов» Татьяна Кравченко

Народная артистка неспроста считалась одной из самых эксцентричных среди всего каста нашумевшего сериала. Куда пропала звезда «Сватов» после скандала с Садальским?

Сериал «Сваты» подарил Татьяне Кравченко бешеную популярность. Ее роль Валентины Будько запала в душу большинству фанатов юмористического проекта: смешная, задорная, она влюбляла в себя всех вокруг. Однако после череды скандалов актриса внезапно исчезла из публичного поля. Что известно о судьбе Кравченко сегодня?

Все произошло в январе, когда артистка внезапно пропала с радаров и не отправилась на гастроли в Санкт-Петербург. На спектакле ее заменили другой актрисой — Зоей Буряк, которой пришлось в спешном режиме включаться в роль Кравченко.

Позже знаменитость сама вышла на связь, чтобы сообщить: она отказалась работать на одной сцене со Станиславом Садальским из-за личной неприязни. Оскорбленный до глубины души выпадом в собственный адрес, Садальский за словом в карман не полез: он обвинил Кравченко в злоупотреблении спиртным, заявив, что напарница прикладывается к бутылке вне праздников и почетных дат, пишет портал NEWS.ru.

Уже позже Кравченко созналась: эта история с участием Садальского раз и навсегда поставила крест на их отношениях.

«Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки», — подчеркивала артистка.

Важно отметить, что помимо скандала с участием Садальского Кравченко была замечена и в еще одной сомнительной истории. Актриса в пух и прах раскритиковала бывшую партнершу по «Сватам» Анну Кошмал. Молодая артистка навсегда отреклась от общения с Добронравовым, Кравченко, Артемьевой и остальными, заявив, что не считает их близкими людьми. Тогда же Кравченко назвала Кошмал «личным врагом», и с тех пор актрисы не общаются.

«Кто ей мозги промыл? Ничего не предвещало. Анна была спокойной, немногословной, мы все ее поддерживали. Она теперь мой личный враг, получается», — говорила Кравченко.

На текущий момент о судьбе исполнительницы роли Будько известно, что она играет в постановках Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». В 2023 году она снялась в сериале «Вика-ураган», в котором сыграла Генеральшу. В основе сюжета картины история героини Вики, которая попадает в женскую колонию, а когда возвращается из заключения, понимает — мир вокруг нее стал совсем другим: мама переоборудовала квартиру дочери в секс-шоп, супруг встречается с ее лучшей подругой, а сын Гриша — в специализированном интернате.

Ранее 5-tv.ru писал, что Федор Добронравов думает про игру Аросевой в «Сватах».