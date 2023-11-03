«Это потрясающе!» — Добронравов рассказал об игре Аросевой и Зельдина в сериале «Сваты»

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 84 0

Федор Добронравов: в «Сватах» Аросева и Зельдин показали актерскую детскость

Фото, видео: Сергей Карпухин / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Народный артист России вспомнил, как проходили съемки Владимира Зельдина и Ольги Аросевой в знаменитом сериале «Сваты».

Владимир Зельдин и Ольга Аросева, несмотря на почтенный возраст, показали настоящую актерскую детскость во время съемок сериала «Сваты». Об этом народный артист России Федор Добронравов рассказал в беседе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко на фестивале «В кругу семьи», который прошел в Ярославле в июне 2023 года.

Народный артист СССР Владимир Зельдин и народная артистка РСФСР Ольга Аросева выступали в театре и снимались в кино практически до последних своих дней. Одними из самых ярких их работ стали роли в популярном сериале «Сваты», где артисты играли родителей одной из главных героинь Ольги Николаевны. Обаятельные прабабушка и прадедушка из «Сватов» сразу приковали к себе внимание зрителей, которые были впечатлены их душевностью и трогательностью образов.

Николай Добронравов вспоминает, что на момент съемок Владимиру Зельдину было уже более под 100 лет.

«Это поколение — они сумели сохранить в себе, пройдя такое сложное историческое время, и ГУЛАГи, и все-все-все, и войны, сохранить в себе эту детскость актерскую замечательную светлую — это потрясающе!» — делится Федор Добронравов.

Артист признается, что невозможно просто рассказать словами, как прекрасны на сцене знаменитые актеры, настоящая старая гвардия отечественного кино, такие как Аросева, Ширвиндт, Евстигнеев, Папанов или Миронов. И также невозможно понять, откуда у них берутся силы, когда зачастую за кулисами в силу возраста звучат жалобы на самочувствие. Но, стоит им только оказаться перед зрителями, происходит нечто, которое иначе как волшебством, назвать не получится.

«Что-то происходит, какое-то волшебство в театре есть, и в кино, конечно. Есть волшебство!» — убежден Федор Добронравов.

Подробнее смотрите в видеоверсии интервью, а также в последующих новостях на сайте 5-tv.ru. Еще больше интервью со звездами в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» и в разделе «Интервью» на сайте 5-tv.ru.

+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
93.17
-0.11 99.00
0.56
Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября

Последние новости

18:00
Воспринимайте критику адекватно: прогноз Таро на неделю с 6 по 12 ноября
17:55
Наша служба и опасна, и трудна: как снимали сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» и что стало с его актерами
17:51
Россия вышлет из страны болгарского журналиста в качестве ответной меры
17:45
«Кому за. . .» — ветераны дзюдо сразились на чемпионате России
17:41
Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ
17:36
«Не уступает Блиновской»: Мизулина прокомментировала задержание блогера Шабутдинова

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
Есть способ: как россиянам защититься от спам-звонков
Как по имени и дате рождения рассчитать, когда суждено выйти замуж
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд