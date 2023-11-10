«Представляю, что я в хостеле»: Аяз Шабутдинов рассказал о пребывании в СИЗО

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Находящийся в СИЗО Шабутдинов сделал себе шнурки из упаковки от бутылок

«Представляю, что я в хостеле»: Аяз Шабутдинов рассказал о пребывании в СИЗО

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Обвиняющемуся в мошенничестве блогеру, видимо, скучать некогда. Сейчас он занимается тем, на что не хватало времени на воле.

Известный блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов рассказал, как прошел его первый день в СИЗО. Слова коуча передал его адвокат Никита Апаликов в своем Telegram-канале.

Так, Шабутдинов отметил, что когда-то занимался открытием хостелов. Сейчас этот опыт ему очень помог.

«Так что представляю, что я сейчас в хостеле. Нас в камере шестеро, один даже узнал меня. Его друзья построили большую сеть кофеин по нашей франшизе. Так что приняли меня нормально», — заявил Шабутдинов.

Блогер добавил, что с ним в камере находятся очень интересные люди. Например, в СИЗО также сидит председатель правления одной крупной компании. Также у молодого человека наконец-то появилось время на занятия спортом и чтение. На воле он не успевал этим заниматься.

«Сделал себе шнурки из упаковки от пластиковых бутылок. А еще сегодня впервые за неделю сходили в душ. Так что, жизнь налаживается», — рассказал бизнес-тренер.

Он отметил, что первый день не мог получить передачки с воли. Сокамерники поделились с ним едой и всем необходимым.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что против блогера Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, он оказывал некачественные образовательные услуги, стоимость которых была далеко не каждому доступна.

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