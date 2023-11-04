Коуч-провинциал и миллиардер из Куеды: что известно про Аяза Шабутдинова

Один из самых популярных инфоблогеров рискует повторить печальную участь Елены Блиновской.

Блогер Аяз Шабутдинов стал обвиняемым по делу о мошенничестве, его задержали до решения суда по мере пресечения. С соответствующим заявлением вышел в беседе с ТАСС адвокат блогера, Никита Апаликов. Теперь миллионер рискует повторить печальную участь другой, не менее известной коллеги Елены Блиновской. В чем подозревают Шабутдинова и что кроется за его масштабной бизнес-империей - в материале 5-tv.ru.

Громкие обвинения

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по статье о мошенничестве. По предварительным данным, один из самых известных информационных менеджеров обещал научить любого человека зарабатывать, при этом используя агрессивный маркетинг. Когда же одна из клиенток пожелала вернуть деньги, Шабутдинов сделать это отказался, за что и оказался на допросе у следственных органов.

Кто такой Аяз Шабутдинов и откуда у него миллионы?

Аяз Шабутдинов. Фото: ВКонтакте / Аяз Шабутдинов / yesyesyes

Согласно одним источникам, родиной Аяза считается Ижевск, по другим — Казань, а по третьим — поселок Куеда в Пермском крае. В многочисленных интервью Шабутдинов подчеркивал, что рос он в обычной, среднестатической семье и фактически сделал себя сам. Единственное, что не стыкуется в этой истории — отец юноши еще до рождения отпрыска управлял бизнесом по производству пива. Именно ему, уверены многие предприниматели и простые россияне, Аяз на самом деле обязан дорогими машинами, квартирами и миллионами на счетах.

Предпринимательская жилка проявилась в Шабутдинове-младшем еще в школьные годы: в 14 лет он начал продавать игрушки, в 15 создал первый сайт. Закончив университет, Аяз возглавил завод по производству напитков. Эту работу Шабутдинов изначально не рассматривал как основную, но она же позволила ему набраться опыта.

Тогда же юный предприниматель создал сообщество с громким (по тем временам) названием — «Цель: два миллиона рублей в год». Но уже в 2014-м парень понял, что немного прогадал с цифрами, увеличив сумму до 30. Аяз рассказывал и показывал подписчикам, как движется к цели и какие трудности возникают на его пути. Тогда-то вокруг Шабутдинова и стал формироваться круг «интересантов» — адептов успешности и богатства.

Бизнес-бум и империя Аяза Шабутдинова

Аяз Шабутдинов. Фото: ВКонтакте / Аяз Шабутдинов / yesyesyes

В среде малого бизнеса Сибири Аяз Шабутдинов известен благодаря франшизе «Лайк». Изначально предприниматель создал сеть хостелов под тем же брендом: в одном из интервью креативщик рассказал, что однажды поехал в Екатеринбург, но не нашел бюджетного места, где остановиться на время. Тогда-то в голове и зародилась идея открыть свою сеть.

«Заселившись, я сразу понял: в отельном бизнесе грядет революция. Дешево. Атмосферно. Комфортно. Вот три кита успеха. <…> В голове вспыхнула лампочка: хостел — это формат будущего», — гласит история на официальном сайте предпринимателя.

Позже к идее присоединилась и сеть доступных кофеен. Тогда же Шабутдинова прозвали «русским Ричардом Брэнсоном» и начали пророчить ему невероятный карьерный взлет.

Первый провал и пятно на репутации

Кофейные точки и дешевые хостелы принесли Шабутдинову немало денег, которые тот решил вложить в создание собственной фирмы под названием Like. В него, по замыслу создателя, должны были войти магазины с подарками, кулинарные студии, фотошколы и даже собственное туристическое агентство. Вот только затея с треском провалилась: когда сразу четыре семьи, воспользовавшиеся услугами нового агентства Шабутдинова, не смогли улететь в отпуск, компания закрылась. Сразу после той истории от сотрудничества с бизнесменом отказались и инвесторы.

Грандиозные разоблачения Шабутдинова

Аяз Шабутдинов. Фото: ВКонтакте / Аяз Шабутдинов / yesyesyes

Успевшие посотрудничать с Шабутдиновым по франшизе предприниматели все еще пребывают в бешенстве от условий, которые последний создал для сотрудничества. И по сей день в сети можно найти бесчисленные отзывы тех, кто выкупил часть бизнеса и разочаровался. Так, по словам коллег-предпринимателей, сотрудники Аяза обещают партнерам полное сопровождение, но спустя время испаряются.

«Как рассказывает бывший франчайзи из Тулы Михаил Иошко, он купил франшизу Like Travel за 300 тысяч рублей. Холдинг обещал курирование и поддержку, а уже на второй работы прибыль в размере 200 тысяч рублей. Однако в итоге, по словам Михаила, он остался один на один со своими проблемами и долгами. Его потери составили более миллиона рублей. Холдинг обещал вернуть деньги за франшизу — по договору в течение трех лет Михаил должен получать девять с половиной тысяч рублей ежемесячно», — гласит одна история.

Самое известное разоблачение Шабутдинова официально принадлежит предпринимателю Семену Бойко. Специально ради курсов Аяза мужчина приехал в Москву и даже сумел устроиться бизнес-тренером школы Like, но позже потерял все средства, вдобавок заимев депрессию. Главной стратегией Аяза Бойко назвал умение заставить человека поверить в свою мечту, а позже предложить ему подписать контракт.

Многомиллионная корпорация Шабутдинова

После того, как осязаемый бизнес Аяза закрылся, Шабутдинов нашел новый способ заработка. Теперь он стал продавать курсы по тому, как стать богатым. Всего Аяз продает девять курсов, стоимость каждого из которых оценивается в сотни тысяч рублей с учетом их длительности. На своих тренингах Шабутдинов продает собственный бренд, делится обязательными условиями успеха (что уж говорить, что работают они отнюдь не всегда и не у всех).

Только вдумайтесь: год такого курса с одного человека приносит Шабутдинову около ста пятидесяти тысяч. А клиентов у него до недавнего момента была тьма!

Сколько зарабатывает Аяз Шабутдинов

Если верить данным Smart Ranking, за 2021 год доход Шабутдинова составил семь с половиной миллиардов рублей. Для сравнения, крупнейшие инженерные корпорации с громким именем зарабатывают в десять раз меньше. В эту сумму не вошли доходы от социальных сетей и продажи знаменитых курсов.

Что теперь грозит Аязу Шабутдинову?

Если вина Аяза Шабутдинова будет доказана, ему может грозить до 15 лет тюрьмы за мошенничество. Таким образом, юноша может пополнить список тех блогеров, чьи дела в последнее время расследовала полиция. Помимо Шабутдинова к ответственности в разной мере привлекали Лерчек и Артема Чекалиных, Елену Блиновскую и Александру Митрошину.

Ранее 5-tv.ru писал, когда изберут меру пресечения Аязу Шабутдинову.