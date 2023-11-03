Против блогера Шабутдинова возбуждено уголовное дело о мошенничестве

|
Евгения Романова
Евгения Романова 74 0

Он использовал агрессивный маркетинг для продажи бизнес-курсов, обещающих сверхдоходы.

Фото, видео: Владимир Андреев / ТАСС; Telegram / МВД МЕДИА; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова по статье о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова приводит Telegram-канал ведомства.

«Следователем Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказала она.

По предварительным данным, Шабутдинов вместе с сообщниками действовал от имени нескольких юрлиц и обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, он предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, с помощью которых якобы можно начать успешный бизнес.

Зафиксировано уже несколько эпизодов противоправной деятельности сотрудников одной из организаций, продававшей курсы Шабутдинова.

Аяз Шабутдинов уже в сети хвастался про то, как заработал на обучении молодых целый миллиард в свои 30 лет. Себя он называет серийным предпринимателем, хотя большая часть бизнесов была ликвидирована по решению налоговой службы.

В мае 2022 года стало известно, что у компании Шабутдинова образовался долг в размере порядка 80 миллионов рублей. Подробнее об инфоцыганах писал 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании Шабутдинова в Москве.

+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
93.17
-0.11 99.00
0.56
Дела пойдут в гору: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября

Последние новости

18:00
Воспринимайте критику адекватно: прогноз Таро на неделю с 6 по 12 ноября
17:55
Наша служба и опасна, и трудна: как снимали сериал «Следствие ведут ЗнаТоКи» и что стало с его актерами
17:51
Россия вышлет из страны болгарского журналиста в качестве ответной меры
17:45
«Кому за. . .» — ветераны дзюдо сразились на чемпионате России
17:41
Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ
17:36
«Не уступает Блиновской»: Мизулина прокомментировала задержание блогера Шабутдинова

Сейчас читают

"Я снова молодая мама!" - Бледанс удивила поклонников откровенным признанием
Есть способ: как россиянам защититься от спам-звонков
Как по имени и дате рождения рассчитать, когда суждено выйти замуж
Я на Родине: сенатор Вайнберг о танковом экипаже «Алеша», Пушилине, Машкове и патриотизме

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд