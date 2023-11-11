Теряет союзников: ФРГ и другие страны ЕС выступили против выделения Украине военной помощи

Речь идет о 20 миллиардах евро.

Ряд европейских стран выступает против очередного предоставления военной помощи Украине в размере до 20 миллиардов евро. Об этом сообщает агентство Reuters.

С идеей выделения денег киевскому режиму некоторое время назад выступил Жозеп Боррель — глава внешнеполитического ведомства ЕС. В июле он предложил выделять киевскому режиму по пять миллиардов евро в год из Европейского фонда мира в течение четырех лет. Но пока министры обороны ЕС готовятся обсудить этот план в Брюсселе во вторник, представители многих стран, в том числе Германии, уже высказали сомнения касательно рациональности выделения подобных сумм.

«Я пока не собираюсь объявлять этот план мертвым. Но, конечно, всегда можно внести улучшения. У Германии было много вопросов, и это справедливо. Мы говорим о больших деньгах», — отметил один из дипломатов, пожелавший сохранить анонимность.

Кроме того, многие официальные лица и дипломаты говорят, что блоку будет сложно выполнить задачу по поставке Киеву одного миллиона артиллерийских снарядов и ракет к марту следующего года. А Венгрия уже несколько месяцев задерживает 500 миллионов евро в виде выплат из Фонда мира членам ЕС за помощь режиму Зеленского.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, как у украинских беженцев отнимают детей в Европе. По словам дипломата, такие случаи исчисляются десятками.